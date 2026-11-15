El granizo golpeó la producción de Media Agua y dejó vehículos destruidos

La intensa granizada que afectó a Media Agua, en el departamento Sarmiento, durante la noche del viernes 13 de noviembre provocó importantes daños en fincas y cultivos, además de afectar vehículos que quedaron con la carrocería abollada por el impacto de las piedras. Las consecuencias comenzaron a conocerse durante el sábado 14, cuando productores y vecinos pudieron recorrer las zonas afectadas y registrar los destrozos.

Uno de los sectores que sufrió el impacto del fenómeno fue el productivo. A través de videos e imágenes, agricultores de la zona mostraron el estado en que quedaron parrales, chacras y plantaciones de temporada. En algunos casos, las piedras golpearon brotes, racimos y hojas, mientras que otras plantaciones presentaron daños de consideración.

El impacto no se limitó a las plantaciones. También se registraron daños en vehículos que quedaron con abolladuras en sus carrocerías por los golpes del granizo. El fenómeno sorprendió a los habitantes de la localidad y dejó expuestos tanto bienes particulares como infraestructura de viviendas y comercios.

La tormenta había llegado cerca de las 20:20 del viernes y se caracterizó por una caída intensa de granizo durante un período breve. Aunque las piedras no tuvieron el mismo tamaño en todos los sectores, la cantidad y la fuerza con la que impactaron provocaron consecuencias en distintos puntos de Media Agua.

Preocupación por las pérdidas en el campo

El daño en la producción se convirtió en uno de los principales motivos de preocupación. Según informó Tiempo de San Juan, Media Agua figura entre las zonas productivas que habrían recibido el mayor impacto del temporal. Fuentes del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación comenzaron a reunir información para determinar el alcance de las pérdidas.

Por el momento, no se había establecido oficialmente la cantidad de hectáreas afectadas ni el porcentaje de daño en cada cultivo. Los productores continuaban recorriendo sus fincas y evaluando las consecuencias de la granizada.

El temporal llegó en una etapa importante del calendario agrícola, con parrales que ya presentaban brotes y racimos en desarrollo y otros cultivos de temporada en crecimiento. La magnitud de los daños podría tener consecuencias económicas para los productores de la zona, aunque será necesario esperar los relevamientos para conocer el impacto definitivo.