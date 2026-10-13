El granizo llegó a Niquivil y hubo lluvias intensas en el este sanjuanino

Las condiciones de inestabilidad que afectaron a San Juan este lunes dejaron caída de granizo en Niquivil, localidad del departamento Jáchal, y lluvias intensas en sectores del este provincial. Los fenómenos se registraron en el marco de la alerta amarilla por tormentas que alcanzó a distintas zonas de la provincia.

En el norte sanjuanino, la caída de granizo sorprendió a los habitantes de Niquivil, mientras que en Las Casuarinas, departamento 25 de Mayo, y en sectores de Caucete se registraron precipitaciones de importante intensidad.

En contraste, durante el período informado no se reportaron episodios de similar magnitud en los departamentos que integran el Gran San Juan.

Cómo seguirá el tiempo en San Juan

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas moderadas durante los próximos días, con probabilidad de precipitaciones hasta el jueves y un paulatino ascenso de las máximas hacia el fin de semana.

Para este miércoles se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 19°C. El jueves se mantendrían valores similares, con registros de entre 10°C y 19°C.

El viernes, en tanto, la mínima rondaría los 11°C y la máxima alcanzaría los 18°C. A partir del sábado se prevé un aumento de las temperaturas, con una máxima de 20°C, mientras que el domingo podría llegar a los 22°C.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes siguiente sería la jornada más cálida del período, con temperaturas que oscilarían entre los 18°C y los 27°C.

Ante la posibilidad de nuevas tormentas, se recomienda consultar las actualizaciones de los avisos oficiales y tomar precauciones frente a eventuales ráfagas de viento, precipitaciones intensas y caída de granizo.