El mapa de medios de San Juan podría atravesar otro cambio profundo. El Grupo Telesol-Zonda fue abierto a posibles inversores y mantiene negociaciones para incorporar capitales, según pudo conocer DIARIO HUARPE de fuentes calificadas vinculadas con la empresa.

En medio de las versiones sobre una posible venta, Gastón Gioja referente del grupo, comunicó la situación a la planta de trabajadores y reconoció que existe un proceso de negociación en marcha.

“Es cierto que estamos teniendo conversaciones con posibles inversores y que existe un proceso de negociación en marcha. Cualquier versión que hable de una venta concreta no refleja la situación actual”, expresó Gioja ante el personal, y agregó que el grupo evalúa “la incorporación de un socio estratégico”.

La aclaración busca marcar una diferencia entre una negociación abierta y una operación ya cerrada. Sin embargo, el reconocimiento de conversaciones con inversores confirma que el multimedio está explorando un cambio en su estructura societaria y que podría incorporar a un nuevo actor con peso en la conducción.

El conglomerado incluye a Telesol, Telesol Diario, Diario Zonda, Radio del Sur y AM 1020, aunque las distintas marcas funcionan mediante diferentes sociedades comerciales. Por eso, todavía no está claro si las conversaciones abarcan a todo el grupo o solamente a una parte de sus empresas.

El empresario que suena más fuerte

El nombre del empresario Pedro Andrés Ponte es el que más fuerte sonó en las últimas horas para adquirir el paquete mayoritario. habría avanzado en una negociación para adquirir el 70% del paquete accionario de Telesol.

Según trascendidos periodísticos, la operación se habría discutido durante la semana pasada, aunque quedarían pendientes definiciones societarias, administrativas y comerciales. Y por lo dicho por Gioja, hasta el momento, no hay ninguna compraventa cerrada.

Ponte estuvo durante años al frente del Grupo Semisa, dedicado al transporte de personal y a la prestación de servicios logísticos, entre ellos para la actividad minera, y también está vinculado con la empresa Mayo. Su eventual ingreso representaría la llegada de capitales provenientes de un sector ajeno a la comunicación, pero con fuerte desarrollo económico y relaciones empresariales en San Juan.

El movimiento no sería menor. Telesol inició sus transmisiones en diciembre de 1996 y durante casi tres décadas se consolidó como uno de los principales canales de producción local. La incorporación de un accionista mayoritario o un cambio de control marcaría el final de una etapa y abriría interrogantes sobre la conducción, la estructura laboral y la futura línea editorial.

Del transporte y la logística, a los medios

La posible transformación de Telesol aparece apenas un año después de que otro medio histórico de San Juan cambiara de manos. En agosto de 2025, Diario de Cuyo fue adquirido en su totalidad por el grupo empresario propietario de Diario Los Andes, tal como informó entonces DIARIO HUARPE.

Los capitales mendocinos provienen de distintos sectores. Entre ellos se encuentra el Grupo Andesmar, de la familia Badaloni, vinculado con el transporte y la logística, además de empresarios con inversiones inmobiliarias, comerciales, hoteleras, industriales y de la construcción.

En su momento, la operación fue presentada como una apuesta por construir una plataforma regional de contenidos y fortalecer una identidad cuyana. Además, ambos diarios integraron la producción del suplemento Cuyo Minero, en una provincia donde la actividad minera ocupa cada vez más espacio económico, político y publicitario.

Aunque las operaciones no son idénticas, el paralelismo resulta inevitable: dos medios tradicionales de San Juan, conducidos durante décadas por grupos locales, quedaron en poco tiempo frente a procesos de venta, incorporación de capitales o reconfiguración societaria.

La crisis del modelo tradicional, la caída de los ingresos publicitarios, los costos tecnológicos y la necesidad de sostener estructuras cada vez más grandes empujan a los medios hacia grupos empresarios diversificados. En ese escenario, la discusión ya no pasa solamente por quién compra, sino por cuánto puede cambiar la información cuando cambian quienes financian y controlan los medios.