El hermano gemelo de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado después de un festejo por el Día del Estudiante, se presentó este miércoles frente a Tribunales para reclamar justicia por su hermano. El joven había permanecido internado tras resultar herido durante el mismo enfrentamiento en el que Uriel sufrió una herida de arma blanca que terminó provocándole la muerte.

Durante la mañana, la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, salió del edificio judicial para dialogar directamente con el hermano de Uriel. El encuentro se produjo mientras familiares, amigos y allegados se concentraban frente a Tribunales para acompañar el reclamo.

El reclamo de la familia

La convocatoria había sido difundida a través de las redes sociales bajo la consigna “Por una infancia y juventud con Justicia”. Los organizadores también invitaron a la comunidad a participar con el mensaje “Tu voz también puede hacer la diferencia”.

La manifestación se realizó mientras avanza la investigación por el crimen ocurrido durante la madrugada del lunes, después de una fiesta privada por el Día del Estudiante.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, luego del festejo se produjo una pelea entre varios jóvenes en inmediaciones de calle Alfonso XIII y calle 14, en la zona de Quinta Don Pedro, en Rawson.

En medio del enfrentamiento, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax y murió como consecuencia de la lesión. Su hermano gemelo también sufrió heridas provocadas por un arma blanca. Tras permanecer internado, evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.

Un adolescente de 16 años quedó detenido

La investigación tuvo un avance durante la noche del lunes, cuando un adolescente de 16 años señalado como presunto autor del ataque se presentó voluntariamente en Tribunales acompañado por su abogado.

Por su edad, el expediente quedó bajo la órbita del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de María Julia Camus. El adolescente continúa alojado en un hogar provincial mientras avanza el proceso judicial.

Este miércoles también se conoció que la abogada Filomena Noriega asumió su defensa. Entre las medidas que prevé solicitar se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad para reconstruir el enfrentamiento y determinar qué ocurrió antes de la agresión.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, la familia de Uriel continúa reclamando que se esclarezcan las circunstancias del crimen y se determine la responsabilidad de los jóvenes que participaron del episodio.