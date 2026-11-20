A diez días de la muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, su hijo Marcos Camino Jr. rompió el silencio y habló sobre los últimos meses de vida del músico. En una entrevista televisiva, recordó cuánto le afectaban las críticas y los mensajes de odio que recibía en redes sociales, especialmente después de su distanciamiento de Rubén "Cacho" Deicas.

" A mi papá le hacía muy mal leer tanto odio, tanto hate", expresó durante su participación en el programa Los profesionales, conducido por Flor de la V en El Nueve. En ese espacio, el joven músico buscó aclarar distintas versiones que circularon después del fallecimiento de su padre y pidió mayor conciencia sobre las consecuencias del hostigamiento digital.

Según relató, Marcos Camino fue objeto de fuertes cuestionamientos luego de la ruptura de su sociedad con Deicas, histórico cantante de la agrupación santafesina. Su hijo sostuvo que las críticas fueron desmedidas y que el músico quedó expuesto a comentarios que lo afectaron emocionalmente.

"Se lo juzgó como un criminal cuando disolvió su sociedad y él realmente no mató a nadie", manifestó. Además, definió el fenómeno del hate como "odio disfrazado de opinión" y advirtió que los ataques detrás de una pantalla pueden afectar la autoestima de las personas.

Qué dijo sobre la relación con Cacho Deicas

Durante la entrevista, Camino Jr. también se refirió a las versiones que intentaron vincular el conflicto entre su padre y Cacho Deicas con su muerte. En ese sentido, fue categórico al rechazar cualquier señalamiento contra el histórico cantante de Los Palmeras.

Explicó que lo ocurrido fue una disolución de la sociedad comercial entre dos socios y no un enfrentamiento que permita responsabilizar a una de las partes por la tragedia. Incluso contó que había mantenido una conversación con Deicas dos días antes de la entrevista por cuestiones laborales.

También negó que existan internas o peleas familiares alrededor de la situación. Según afirmó, decidió hablar públicamente para frenar las versiones que comenzaron a circular y evitar que se siguieran difundiendo informaciones que, a su entender, no se corresponden con la realidad.

El futuro de Los Palmeras tras la muerte de su fundador

Otro de los puntos que abordó fue la continuidad de Los Palmeras, una de las bandas más representativas de la cumbia santafesina. Marcos Camino Jr. confirmó que seguirá trabajando para sostener el proyecto musical que su padre construyó durante más de cinco décadas.

El joven recordó que, cuando recibió la noticia de la muerte de su padre, se encontraba en Las Lomitas, Formosa, a pocas horas de subir al escenario. Pese al dolor, decidió cumplir con la presentación y luego regresó para participar del velorio.

"Claro que lloro, claro que estoy mal. Pero alguien tiene que salir a hablar, a decir las cosas", reconoció al explicar por qué decidió continuar con los compromisos de la banda.

También remarcó que Los Palmeras representan una estructura laboral de la que dependen más de 50 familias. Por eso, sostuvo que mantener el grupo en actividad es una manera de honrar el legado de su padre y preservar el trabajo de quienes forman parte de la agrupación.

Por último, desmintió las versiones sobre supuestos problemas económicos de Marcos Camino. Aseguró que su padre no atravesaba dificultades financieras y que había terminado su vida laboral con una buena situación económica.