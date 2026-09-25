El hombre denunciado por amenazar a Homero Pettinato fue declarado inimputable por la Justicia y quedó internado en un neuropsiquiátrico. Se trata de Hernán Claudio Di Carlos, quien había sido localizado en Junín y trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la causa iniciada a partir de las denuncias del conductor y de Sofía Gonet.

Di Carlos, conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero”, había sido detenido luego de una investigación de la Policía de la Ciudad. Tras su traslado, fue sometido a una evaluación para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos y si se encontraba en condiciones de afrontar el proceso judicial.

La resolución determinó que no era imputable penalmente y, en consecuencia, se dispuso su internación en una institución neuropsiquiátrica.

Las amenazas que denunciaron Pettinato y Gonet

La investigación comenzó después de una serie de situaciones que generaron preocupación entre Pettinato y Gonet. El conductor había contado públicamente que recibía mensajes amenazantes a través de las redes sociales y que el acusado estaría obsesionado con su expareja.

La situación tomó mayor gravedad cuando Di Carlos apareció en las inmediaciones de los estudios donde trabaja Pettinato. El conductor relató que pudo verlo durante una transmisión y que realizó un gesto que interpretó como amenazante.

A partir de ese episodio, Pettinato realizó una denuncia y se incorporaron imágenes de las cámaras de seguridad para intentar determinar qué había ocurrido.

Gonet también había denunciado a Di Carlos por presunto hostigamiento. La influencer aseguró que el acoso se habría extendido durante varios años y que había comenzado antes de que alcanzara notoriedad pública.

La investigación judicial

La causa tramita ante la Justicia porteña y se inició por una presunta infracción al artículo 149 bis del Código Penal, correspondiente al delito de amenazas.

Luego de ser localizado en Junín, Di Carlos fue trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6. La investigación quedó bajo la intervención del fiscal Federico Taramelli.

La evaluación interdisciplinaria realizada en el marco del expediente fue determinante para la resolución adoptada ahora por la Justicia. A partir de sus conclusiones, se estableció la inimputabilidad del acusado y se ordenó su internación.

Medidas de protección

Tanto Pettinato como Gonet habían recibido medidas de protección luego de las denuncias. Entre ellas se encuentra la utilización de botones antipánico y la presencia de efectivos policiales.

Con la internación de Di Carlos, la causa continuará para establecer las circunstancias de los hechos denunciados y las medidas que correspondan en función de la resolución judicial.