El hombre que mató a un motociclista en Circunvalación podrá volver a manejar

Un tribunal autorizó a Mauricio Alberto Bisutti Bragagnolo a recuperar su licencia de conducir tras revisar las medidas cautelares aplicadas en la causa por el siniestro vial ocurrido en la avenida Circunvalación, en el tramo ubicado entre avenida Ignacio de la Roza y calle Nuche. La resolución se dio en el marco de una audiencia de impugnación donde la familia de Ricardo Ángel Rodríguez, la víctima de 57 años, exigió expresamente que no se le devolviera el documento para manejar, petición que fue denegada por las autoridades judiciales.

El expediente señala que el hecho se registró durante la madrugada, cuando el vehículo conducido por el imputado impactó contra la motocicleta en la que viajaba Rodríguez. A raíz de la colisión, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad que motivaron su traslado e internación en el Hospital Rawson, donde falleció días después como consecuencia del impacto. Frente a esto, la Fiscalía formalizó la imputación por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y por haberse dado a la fuga.

En las etapas iniciales del proceso, la Justicia resolvió dictar la prisión preventiva del conductor y fijó una prórroga para mantener la detención. No obstante, tras las presentaciones de la defensa, el juez Juan Carlos Caballero Vidal dispuso dejar sin efecto la prisión preventiva e imponer una serie de reglas de conducta para otorgarle la libertad, entre las que figuraba la prohibición absoluta de guiar vehículos por un plazo de siete meses.

Para efectivizar la salida del penal, la libertad del imputado quedó supeditada a una caución real de $1,5 millones, monto que debió ser abonado en concepto de reparación económica. Asimismo, el tribunal le fijó como obligaciones la presentación mensual en la comisaría de la jurisdicción, la prohibición de abandonar la provincia o salir del país sin previa autorización formal del juzgado y el acatamiento estricto de las demás pautas dispuestas en el expediente.

Con este nuevo dictamen, Bisutti Bragagnolo queda habilitado nuevamente para conducir un vehículo mientras transcurre el proceso en su contra. La restitución de la licencia de conducir no interrumpe el avance de las actuaciones ni libera de cargos al acusado, ya que la causa penal sigue en marcha a la espera de que la Fiscalía integre y evalúe los elementos probatorios para determinar las responsabilidades legales en el fallecimiento de Rodríguez.