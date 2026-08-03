El hombre que mató y huyó en la Circunvalación seguirá preso en la Comisaría

La justicia sanjuanina formalizó este lunes la investigación contra Mauricio Alberto Bisutti Bragagnolo por el incidente ocurrido en la Avenida de Circunvalación. El hecho tuvo lugar durante la madrugada del lunes pasado en el tramo comprendido entre la calle Nuche y la Avenida Ignacio de la Roza. Allí, Ricardo Rodríguez de 57 años fue embestido mientras circulaba en su motocicleta por el vehículo que conducía el ahora imputado, quien se retiró del lugar sin brindar asistencia.

Tras el impacto, el hombre damnificado ingresó con un estado crítico al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva informaron que presentaba traumatismo encéfalo craneano, fractura de nueve costillas, fisura de cadera, fractura de muñeca y una contusión pulmonar. El cuadro se complicó severamente debido a que, al quedar tendido sobre el asfalto durante una tormenta, el paciente aspiró agua de lluvia, factor que desencadenó su fallecimiento días después.

En la audiencia, el fiscal Iván Grassi solicitó ante la jueza Mónica Lucero que se modifique la calificación legal inicial de lesiones culposas. Ahora, Bisutti enfrenta cargos por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y por darse a la fuga.

Por disposición judicial, el automovilista cumplirá prisión preventiva por el plazo de un mes mientras se desarrolla la instrucción de la causa, que tendrá una duración estimada de ocho meses. Además, se le retendrá la licencia de conducir durante todo el proceso.