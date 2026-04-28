Mario Ezequiel Carrizo, el productor que protagonizó un violento episodio en Sarmiento días atrás, evitó la cárcel tras llegar a un acuerdo judicial y deberá pagar una multa millonaria como parte de las condiciones impuestas.

El imputado accedió a la suspensión de juicio a prueba, por lo que no enfrentará un juicio oral ni recibirá una condena penal. En cambio, deberá cumplir una serie de medidas, entre ellas el pago de 9 millones de pesos por los daños ocasionados durante el hecho.

Del total, deberá abonar $1.000.000 a su expareja por los destrozos en la vivienda y otros $8.000.000 al Estado provincial por los daños provocados en los patrulleros policiales, suma que podrá cancelar en tres cuotas.

Además, el acuerdo incluye la realización de 60 horas de trabajos comunitarios en la Municipalidad de Sarmiento, que deberá completar en un plazo de siete meses.

El episodio ocurrió el pasado 23 de abril y estuvo marcado por un alto nivel de violencia. Carrizo irrumpió en la vivienda de su expareja, provocó destrozos y luego huyó, lo que derivó en una persecución policial por distintos puntos del sur provincial.

La fuga se extendió por Ruta 40 y continuó por calles internas, mientras era seguido por efectivos de la Subcomisaría de Carpintería. Con el correr de los minutos, se sumaron móviles policiales de Sarmiento que lograron interceptarlo en la zona de Colonia Fiscal Norte.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos y choques entre el vehículo del sospechoso y los patrulleros, elevando el riesgo del operativo. Finalmente, el hombre fue reducido y detenido.

Con el acuerdo judicial, Carrizo logró evitar la prisión, aunque deberá responder económicamente por los daños y cumplir con las condiciones impuestas para sostener el beneficio.