A seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo homenaje en sus canales oficiales para recordar al ídolo. Bajo el mensaje “Seguís entre nosotros”, la entidad destacó la vigencia de su legado y el lugar que ocupa en la historia del fútbol argentino.

La publicación fue titulada “Maradona, una huella que el tiempo no borra” y puso el foco en la influencia que mantiene el campeón del mundo en México 1986. Para la AFA, su figura trascendió los logros deportivos y forma parte de la cultura popular y del sentimiento de millones de argentinos.

Un legado que pasa de generación en generación

Uno de los ejes del homenaje fue la transmisión de su historia entre distintas generaciones. Mientras quienes lo vieron jugar conservan el recuerdo de sus actuaciones, los más jóvenes conocen sus gambetas y hazañas a través de relatos familiares y registros audiovisuales.

La entidad también relacionó la mística de la camiseta número 10 con los éxitos posteriores de la Selección Argentina. En ese sentido, recordó la conquista del Mundial de Qatar 2022 y el significado que tuvo Maradona para los futbolistas y los hinchas durante el camino hacia la tercera estrella.

El video de AFA a seis años de su muerte

El reconocimiento se completó con un video titulado “Seis años. Seguís entre nosotros”, que reúne imágenes emblemáticas de la trayectoria de Maradona. También incluye escenas del multitudinario funeral que recibió en noviembre de 2020.

De esta manera, la casa madre del fútbol argentino volvió a destacar que la historia del Diez permanece ligada a la identidad nacional. Su recuerdo continúa vigente y atraviesa a distintas generaciones de hinchas.