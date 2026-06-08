La cuenta oficial de la Fórmula 1 realizó un inesperado homenaje al Indio Solari tras su fallecimiento, al publicar una reconocida frase de una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una publicación vinculada al Gran Premio de Mónaco. El gesto generó una inmediata repercusión entre miles de fanáticos argentinos que destacaron el reconocimiento de la máxima categoría del automovilismo mundial al histórico referente del rock nacional.

La publicación apareció luego de la carrera disputada en el Principado y estuvo relacionada con una situación protagonizada por el piloto argentino Franco Colapinto y el español Carlos Sainz. Ambos tuvieron un cruce en pista que más tarde resolvieron de manera cordial en la zona de prensa.

El guiño de la F1 para el Indio Solari. (Fuente: Instagram)

Para acompañar la gráfica, la cuenta oficial de la Fórmula 1 escribió la frase: “Ya sufriste cosas mejores que estas”, una línea perteneciente a la canción "Un Ángel Para Tu Soledad", uno de los temas más emblemáticos de Los Redondos. La referencia fue rápidamente identificada por los seguidores argentinos, quienes interpretaron el mensaje como un tributo al músico fallecido.

El homenaje cobró aún más relevancia porque se produjo apenas días después de la muerte de Indio Solari, una noticia que generó una profunda conmoción en el ámbito cultural argentino y motivó múltiples muestras de afecto desde distintos sectores de la sociedad.

La publicación recibió miles de comentarios de usuarios argentinos que agradecieron el guiño de la categoría. Muchos destacaron que una referencia tan ligada a la cultura popular nacional haya sido utilizada por una organización deportiva con alcance global, convirtiendo el mensaje en uno de los más comentados de la jornada.

Mientras tanto, cientos de miles de personas participaron de las ceremonias de despedida al artista, cuya obra marcó a varias generaciones y trascendió el ámbito musical para convertirse en un fenómeno cultural de alcance masivo en Argentina.

El homenaje de la Fórmula 1 se sumó así a las numerosas expresiones de reconocimiento que surgieron en las últimas horas desde el deporte, la cultura y el espectáculo, reflejando la influencia que el Indio Solari ejerció sobre millones de seguidores dentro y fuera del país.