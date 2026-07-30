El homenaje del intendente de Valle Fértil a las víctimas de la tragedia

El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, pidió que los cuerpos de las personas fallecidas en el accidente aéreo ocurrido en Ischigualasto pasen por la villa cabecera departamental antes de continuar con su traslado hacia la morgue judicial. El objetivo del jefe comunal es que puedan recibir un pequeño homenaje en San Agustín, especialmente uno de los fallecidos por su vínculo con la comunidad.

Según pudo conocer GRUPO HUARPE desde el lugar de la tragedia, los cuerpos ya fueron retirados de la aeronave y personal policial trabaja en el operativo para concretar el traslado desde el área cercana a las oficinas del Parque Provincial Ischigualasto. Desde allí serán derivados por vía terrestre hacia la Morgue Judicial.

Riveros solicitó a las autoridades que evalúen la posibilidad de que los cuerpos pasen por la villa cabecera antes de continuar el recorrido previsto. La intención es realizar un reconocimiento a quienes perdieron la vida y acompañar a sus familias en medio del operativo.

El pedido tiene especial significado por la relación de uno de los fallecidos con el departamento. Desde la Municipalidad destacaron que se trata de una persona vinculada a la comunidad local, motivo por el cual buscan brindarle una despedida en el territorio donde desarrolló parte de su vida y trabajo.

Operativo de asistencia en Ischigualasto

Mientras continúan las tareas en la zona del accidente, la Municipalidad de Valle Fértil colaboró con los equipos que participan del operativo desplegado en el Parque Ischigualasto.

Desde el municipio se dispuso el abastecimiento de elementos necesarios para quienes trabajan en el lugar, como agua mineral, alimentos y agua caliente, además de otros recursos solicitados durante la intervención de los distintos organismos.

El personal policial y las autoridades continúan coordinando las tareas para avanzar con el traslado de los cuerpos y completar los procedimientos correspondientes tras el accidente.

Investigación y traslado de los cuerpos

Una vez finalizado el operativo en el área del impacto, los cuerpos serán trasladados a la Morgue Judicial, donde se realizarán las diligencias establecidas por la Justicia para avanzar con la identificación y las pericias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activo el trabajo en el lugar del hecho, con la participación de diferentes equipos que intervienen en la zona de Ischigualasto.