El Hospital 25 de Mayo marcó un hito para la salud pública del interior de San Juan al realizar, por primera vez, una ablación de córneas con un equipo integrado por profesionales de la propia institución. El procedimiento fue posible luego de una capacitación brindada por el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (Inaisa) y contó con el acompañamiento de especialistas del organismo.

La intervención se concretó en el servicio de Clínica Médica y estuvo a cargo de un equipo conformado por diez profesionales, en su mayoría enfermeros, que fueron preparados específicamente para participar de los procesos de procuración y ablación de córneas y globos oculares.

La experiencia representa un avance en la descentralización de estas prácticas, ya que por primera vez un hospital de la periferia provincial completó todo el proceso: desde la detección de un potencial donante y el contacto con sus familiares hasta la ablación del tejido.

El trabajo fue coordinado por los licenciados en Enfermería Mariana Vera y Santiago Cáceres, ambos becarios del Programa Nacional de Procuración y Trasplante del Incucai, quienes recibieron formación especializada en técnicas de procuración y ablación.

Previamente, el personal del Hospital 25 de Mayo había participado de una capacitación coordinada junto al INAISA y su directora, la doctora Marcela Gélvez. Allí se brindaron herramientas para identificar posibles donantes, conocer los protocolos de actuación y establecer los mecanismos de comunicación correspondientes.

La oportunidad de aplicar esos conocimientos surgió tras el fallecimiento de un paciente que permanecía internado en Clínica Médica.

“Se produjo el fallecimiento e inmediatamente se dio aviso al Inaisa. Vinieron al hospital y, junto con el doctor Darío Kenny, jefe del internado, se realizó una charla con la familia”, explicó Cáceres, integrante de la cohorte 2026 del programa del Incucai.

El profesional destacó especialmente la respuesta de los familiares del paciente frente a la posibilidad de realizar la donación.

“Se le informó a la familia de todo el procedimiento, se le dio cuenta de la Ley Justina y los familiares, pese al dolor que estaban pasando, tuvieron una recepción excelente, una comunicación muy positiva con nosotros”, relató.

Una vez cumplidas las diferentes etapas, Vera y Cáceres llevaron adelante la ablación con la asistencia del equipo de Procuración y Trasplante del INAISA. Posteriormente, el organismo quedó a cargo del procesamiento y distribución del tejido obtenido.

Cáceres también valoró el compromiso de los trabajadores del hospital involucrados en el procedimiento. “Todos han sido muy predispuestos, desde el director, doctor Néstor Martínez, hasta los jefes, especialmente el equipo de Enfermería e Internado, que en su mayoría es un personal que demuestra día a día un gran nivel”, expresó.

Además, destacó la participación de Vera, quien, pese a no desempeñarse habitualmente en el establecimiento, decidió sumarse al proyecto por su vínculo con el departamento. “Mariana es oriunda de 25 de Mayo y no tuvo ninguna objeción en sumar sus conocimientos y su vocación por su comunidad. Hizo un trabajo enorme”, aseguró.

Por su parte, el director del Hospital 25 de Mayo, Néstor Martínez, remarcó que la iniciativa nació de los propios trabajadores. “Es muy significativo porque la ablación fue hecha por personal de este hospital, un equipo muy importante. Enfermería toma contacto con los encargados de trasplante en San Juan y, por decisión propia, comienza a formarse y capacitarse. Un día me comentan esta posibilidad de ablación y les pedí que avancen”, explicó.

Martínez también resaltó la voluntad de capacitación de los integrantes del equipo, entre ellos trabajadores contratados. “Son contratados que demuestran en cada momento ganas de superación, de formarse permanentemente”, sostuvo.

Con este primer procedimiento, el Hospital 25 de Mayo incorporó la procuración de órganos y tejidos a sus prácticas asistenciales y protocolos. Si mantiene este proceso de capacitación, detección y procuración de potenciales donantes, la institución podrá avanzar hacia su reconocimiento como “Hospital Donante”.

El logro abre una nueva etapa para la salud pública del interior sanjuanino, al permitir que procedimientos vinculados a la donación y procuración de tejidos puedan desarrollarse fuera de los principales centros hospitalarios de la provincia.