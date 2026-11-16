El gobernador Marcelo Orrego inauguró este lunes 16 de noviembre la remodelación y ampliación del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital Marcial Quiroga, en Rivadavia. La obra demandó una inversión provincial de $1.000 millones y permitirá ampliar la capacidad de atención de pacientes con enfermedades renales, incorporar tecnología y mejorar las condiciones en las que se realizan los tratamientos.

Durante la inauguración, el mandatario explicó que los trabajos abarcaron más de 700 metros cuadrados, una superficie cercana a los 800, e incluyeron la incorporación de siete puestos generales de diálisis, un espacio de aislamiento para un octavo puesto y dos consultorios.

"Hemos puesto a disposición siete puestos de diálisis y dos consultorios. Intervenimos más de 700 metros cuadrados, casi 800, en un espacio donde no solo ampliamos el servicio, sino que también brindamos mayor seguridad a los pacientes y mucha más tecnología", expresó Orrego.

La intervención permitió recuperar y reorganizar un sector del hospital para incrementar la capacidad operativa del servicio. Además de las salas de tratamiento, se incorporaron instalaciones destinadas a mejorar la seguridad sanitaria y las condiciones de permanencia de los pacientes.

Más médicos y enfermeros para el servicio

Uno de los anuncios realizados por Orrego estuvo relacionado con el fortalecimiento del personal sanitario. Según explicó, se incorporarán seis médicos, 12 enfermeros y personal auxiliar para acompañar el funcionamiento del renovado servicio.

"Vamos a incorporar nuevos recursos humanos: seis médicos, 12 enfermeros y personal auxiliar. Esto permitirá que el servicio sea mucho más rápido y expeditivo", señaló.

El gobernador remarcó que la atención de pacientes que necesitan diálisis requiere una organización particular, debido a que se trata de tratamientos periódicos que no pueden interrumpirse.

"La diálisis no es un servicio que el Estado presta de manera intermitente, sino que se brinda de forma permanente", sostuvo.

Nuevas instalaciones para pacientes y familiares

La remodelación también contempló mejoras en los espacios destinados a los acompañantes, especialmente en la sala de espera, teniendo en cuenta que muchos pacientes necesitan trasladarse varias veces por semana hasta el hospital para recibir tratamiento.

"En este proceso participa mucho la familia. Por eso también hemos ampliado y remodelado la sala de espera, porque son los familiares quienes trasladan y acompañan a los pacientes", manifestó Orrego.

Entre las mejoras técnicas del sector se encuentra una planta de tratamiento de agua mediante ósmosis inversa, fundamental para los procedimientos de hemodiálisis. También se incorporaron sistemas de seguridad eléctrica, climatización y nuevas condiciones de iluminación.

El proyecto fue desarrollado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en coordinación con el Ministerio de Salud y profesionales del hospital.

Finalmente, Orrego destacó el alcance provincial del servicio, que recibe a pacientes provenientes de diferentes departamentos de San Juan."El Estado ha realizado una inversión importante de 1.000 millones de pesos, pero estamos hablando de cientos de familias sanjuaninas que llegan desde distintos puntos de la provincia para recibir atención", concluyó.