El Hospital San Roque de Jáchal incorporó por primera vez un consultorio de Dermatología, una nueva prestación que amplía el acceso a la atención médica especializada para los vecinos del departamento.

La incorporación fue impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la cobertura sanitaria en todo el territorio provincial.

La nueva especialidad representa un avance importante para la comunidad jachallera, ya que permite que los pacientes puedan realizar consultas dermatológicas sin necesidad de trasladarse hacia otros centros de mayor complejidad ubicados en otros departamentos.

El servicio comenzó a funcionar con atención todos los martes, en turnos de mañana y tarde, para facilitar el acceso de los pacientes y organizar la demanda.

Los turnos pueden solicitarse a través del número 0800-222-4002, mediante CIDI por WhatsApp al 264-4562201 o de manera presencial en el Hospital San Roque.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la incorporación de esta especialidad responde a una necesidad detectada en la población, debido al aumento de consultas relacionadas con afecciones dermatológicas.

De esta manera, el hospital de Jáchal suma una nueva herramienta de atención especializada y continúa ampliando sus servicios para brindar respuestas más cercanas a las familias del departamento.