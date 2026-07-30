La salud pública del departamento de Jáchal ha alcanzado un hito histórico que transforma de manera definitiva la calidad de vida de sus habitantes. Por primera vez en su trayectoria institucional, el Hospital San Roque ha inaugurado un consultorio especializado en dermatología, una prestación que durante décadas fue una de las demandas más sentidas y esperadas por la comunidad local. Este avance no es solo una adición administrativa, sino un cambio de paradigma en el acceso a la salud para el norte sanjuanino.

Un reclamo histórico hecho realidad

Hasta la puesta en marcha de este nuevo servicio, los vecinos de Jáchal que padecían patologías cutáneas se enfrentaban a una realidad compleja y costosa: la obligatoriedad de trasladarse a otros departamentos, principalmente a la capital provincial, para recibir un diagnóstico profesional o un tratamiento específico. Esta situación implicaba no solo el gasto económico del traslado, sino también la pérdida de jornadas laborales, la coordinación logística de las familias y, frecuentemente, largas esperas para conseguir turnos en hospitales de mayor complejidad ya saturados.

La incorporación de este consultorio responde a un crecimiento sostenido en la demanda de consultas vinculadas a enfermedades de la piel detectado por las autoridades sanitarias en los últimos años. Ante esta necesidad, el Ministerio de Salud de San Juan impulsó esta apertura como parte de una política de descentralización, buscando que las especialidades médicas lleguen a donde la gente vive, garantizando equidad en la atención médica.

Detalles del servicio y turnos

Para asegurar una cobertura amplia, el hospital ha dispuesto que la atención dermatológica se brinde todos los martes, cubriendo franjas horarias tanto de mañana como de tarde. Este esquema permite que tanto trabajadores como estudiantes puedan coordinar sus consultas sin interferir drásticamente con sus rutinas diarias.

La gestión de los turnos se ha modernizado para evitar aglomeraciones y facilitar el proceso a los pacientes. Los canales habilitados son:

Línea gratuita: 0800-222-4002.

WhatsApp (CIDI): 264-4562201.

Atención presencial: En las ventanillas del Hospital San Roque.

Fortalecimiento del sistema regional

La llegada de la dermatología al Hospital San Roque refuerza su rol estratégico como centro de referencia para el norte de San Juan. Al sumar esta especialidad, el nosocomio no solo alivia la carga de los hospitales centrales, sino que también ofrece una respuesta inmediata y de calidad en el territorio. Esta acción se enmarca en un plan integral del Gobierno Provincial para fortalecer la atención primaria y especializada en los departamentos alejados, asegurando que el código postal de un ciudadano no determine la calidad de la salud que recibe.

Con este avance, cientos de familias jachalleras ven cumplido un anhelo de años. La posibilidad de realizar controles preventivos, diagnósticos de patologías crónicas y seguimientos terapéuticos a pocos minutos de sus hogares representa un ahorro significativo de recursos y, sobre todo, una mejora sustancial en la detección temprana de enfermedades, factor crítico en la especialidad dermatológica. El Hospital San Roque continúa así su proceso de expansión, consolidándose como un pilar fundamental de la salud pública regional.