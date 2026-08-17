El informe de la Fórmula 1 que define el futuro de Colapinto en Alpine

La Fórmula 1 transita días de definiciones mientras el mercado de pilotos de cara a la temporada 2027 se encuentra en su punto más álgido. En este contexto, Franco Colapinto se posiciona como el principal candidato para continuar en la escudería Alpine. Un informe oficial de la categoría, elaborado por el presentador Lawrence Barreto bajo el título "últimas noticias sobre el mercado de pilotos de F1: lo que se rumorea de cara a 2027", destacó el presente del piloto argentino de 23 años. El documento fue contundente al afirmar que "Franco Colapinto es el favorito para mantener su asiento junto a Pierre Gasly" luego de una destacada racha en la que el joven bonaerense logró puntuar en cinco de los últimos ocho Grandes Premios.

A pesar de la expectativa por la resolución inmediata en Alpine, la grilla general presenta 14 butacas sin dueño confirmado. Actualmente, solo tres equipos como Ferrari, McLaren y Cadillac tienen sus duplas de pilotos aseguradas. Entre los competidores con contrato vigente hasta 2028 se encuentran Pierre Gasly y Max Verstappen, aunque el futuro del neerlandés es objeto de análisis. El informe oficial puntualizó que "Red Bull parece su mejor opción, a menos que algo cambie en alguno de los equipos punteros", además de revelar que el entorno de Verstappen mantuvo "conversaciones con McLaren". Por su parte, el piloto Isack Hadjar cuenta con un contrato "1+1", lo que garantiza su presencia en 2026 con posibilidad de extenderla al año siguiente.

En Aston Martin, el foco está puesto en Fernando Alonso, quien utiliza el receso para definir su carrera. Sobre el bicampeón mundial, Barreto sostuvo que "está aprovechando este verano para decidir su futuro" y agregó que "la preferencia de Aston Martin es mantener a Alonso junto a Lance Stroll" el próximo curso. Una situación similar ocurre en Williams con Carlos Sainz y Alex Albon, quien renovó en 2024, ya que desde la organización señalaron que "aún no han confirmado sus planes, aunque se cree que la tendencia apunta a que se queden".

El equipo Haas también muestra frentes abiertos. Mientras Ollie Bearman afirmó que "quedarse en Haas por un tiempo no es algo malo", la categoría precisó que "se espera que Ollie Bearman continúe por tercera temporada, pero el puesto de Esteban Ocon es menos seguro". Ante las versiones sobre una posible incorporación de Rafael Camara, el jefe de equipo Ayao Komatsu declaró que "Rafa está haciendo un buen trabajo, pero no es que Ferrari nos esté presionando para que lo contratemos ni nada por el estilo. Elegimos a los pilotos en función de su rendimiento".

Dentro de la estructura de Audi, Gabriel Bortoleto despejó dudas sobre su futuro al manifestar que "Tengo un contrato a largo plazo con Audi" y ratificar que "estaré con Audi el año que viene, y no solo el año que viene, sino también los años siguientes". En contraste, Nico Hülkenberg mantuvo el misterio al responder que "Nunca digas nunca. Es demasiado pronto para pensar en eso".

La incertidumbre también alcanza a Racing Bulls, donde Liam Lawson reconoció no tener "idea" sobre su destino profesional. El reporte oficial de la máxima categoría sintetizó que "Se espera que Racing Bulls haga lo mismo con el novato Arvid Lindblad y Liam Lawson" mientras que el piloto búlgaro "Nikola Tsolov está esperando su oportunidad para dar un paso al frente". Respecto a Arvid Lindblad, de 19 años, se espera su continuidad por el alto nivel mostrado. Finalmente, en relación a Cadillac, la categoría concluyó que "No se espera que la alineación de pilotos sea una gran preocupación" para la directiva, priorizando la experiencia de sus actuales conductores frente a rumores sobre otros nombres.