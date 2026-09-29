La Unidad Fiscal San Juan informó nuevos avances en la investigación por el accidente del helicóptero ocurrido el miércoles 29 de julio en el interior del Parque Provincial Ischigualasto. Hasta el momento, la investigación no ha establecido una causa determinada del accidente.

La investigación continúa con un peritaje accidentológico y otras medidas mientras todavía no se establece una causa determinada.

La aeronave se accidentó en la zona denominada Quebrada de La Chilca, cuando se dirigía desde el Aeroclub de Pocito hacia San Agustín de Valle Fértil. Allí estaba prevista una jornada de capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.

El helicóptero y sus ocupantes

La aeronave era un Bell Helicopter modelo 412 EP, matrícula LV-KGR, propiedad de JASFLY S.A. Había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para prestar funciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El accidente provocó la muerte de los siete ocupantes: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela, de 53 años; el director de Protección Civil, Dante Carlos Heredia, de 55; y el jefe de Bomberos D-9, Rodolfo Rubén Castro, de 52. También fallecieron Jorge Carlos Carbajal, de 50 años; los bomberos voluntarios y agentes del SNMF Andrés Damián Bosch, de 47, y Rodrigo Sebastián Aimetta, de 43; y el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla, de 52.

Las medidas realizadas

Desde el inicio de la investigación se realizaron inspecciones y rastrillajes en la zona del impacto, además de peritajes sobre la aeronave, autopsias y entrevistas a testigos. También se analizaron dispositivos electrónicos y se incorporó documentación técnica, aeronáutica y meteorológica.

En paralelo, se encuentra en curso un peritaje accidentológico que busca establecer la trayectoria de vuelo y la posible causa del accidente. La Fiscalía señaló que también se trabaja para recuperar información del registrador de datos de vuelo y voces de cabina.

Una medida clave

El registrador fue recuperado entre los restos de la aeronave, aunque presenta daños severos provocados por el impacto. La Fiscalía solicitó trasladarlo temporalmente a Estados Unidos para que sea analizado por la National Transportation Safety Board.

Según el comunicado oficial, la NTSB otorgó un turno para comenzar los trabajos el 12 de octubre y estableció como fecha tentativa de conclusión el 20 de octubre. La información que pueda recuperarse será incorporada a la investigación.

La causa sigue abierta

Mientras continúan estas medidas, la Fiscalía mantiene preservados los restos de la aeronave. Hasta el momento, no se estableció una causa determinada del accidente y la investigación continúa para reconstruir lo ocurrido.