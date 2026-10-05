Limpiar el horno puede convertirse en una de las tareas más difíciles del hogar, especialmente cuando la grasa y los restos de comida se acumulan durante varios días. Sin embargo, existe una alternativa casera, económica y sencilla que puede facilitar el trabajo: el bicarbonato de sodio, un ingrediente que muchas personas ya tienen en su cocina.

Este producto es conocido por sus múltiples usos domésticos y puede convertirse en un aliado para eliminar la suciedad adherida a las paredes, las bandejas y el vidrio del horno. Su principal ventaja es que permite ablandar los residuos de grasa y facilita su eliminación sin necesidad de utilizar productos de limpieza demasiado agresivos.

El bicarbonato tiene una acción abrasiva suave que ayuda a desprender los restos de comida y las manchas. Además, puede contribuir a neutralizar algunos de los olores que quedan después de cocinar determinados alimentos.

Cómo limpiar el horno con bicarbonato de sodio

Para poner en práctica este método, solamente se necesita media taza de bicarbonato de sodio, unas cucharadas de agua, una esponja y un paño húmedo. El procedimiento es sencillo y se puede realizar siguiendo estos pasos:

Apagar el horno y esperar hasta que esté completamente frío. Retirar las bandejas y las rejillas para facilitar la limpieza. Mezclar media taza de bicarbonato con tres cucharadas de agua hasta formar una pasta espesa. Distribuir la preparación sobre las superficies que presentan grasa acumulada, evitando las resistencias y los componentes eléctricos. Dejar actuar durante varias horas o toda la noche si la suciedad está muy adherida. Retirar la pasta con una esponja suave y limpiar los restos con un paño húmedo.

En caso de que todavía queden manchas, se puede repetir el procedimiento en las zonas más afectadas. Es importante retirar completamente los residuos antes de volver a utilizar el horno.

Cómo evitar que la grasa vuelva a acumularse

Más allá de los métodos de limpieza, mantener el horno en buenas condiciones requiere incorporar algunos hábitos sencillos. Uno de los más importantes es retirar las salpicaduras y los restos de comida después de cada uso, una vez que el electrodoméstico se haya enfriado.

También es recomendable utilizar bandejas adecuadas para evitar que los líquidos y las grasas caigan directamente sobre la base del horno. Las rejillas, por su parte, pueden lavarse por separado con agua tibia y detergente.

Antes de aplicar cualquier preparación casera, conviene consultar las indicaciones del fabricante, ya que algunos hornos tienen revestimientos especiales o sistemas de autolimpieza que requieren cuidados específicos.

Con estos pequeños hábitos y la ayuda de ingredientes económicos, es posible reducir la acumulación de suciedad y mantener el horno en mejores condiciones durante más tiempo.