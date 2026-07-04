Después de preparar milanesas, papas fritas, pescado o cualquier comida cocinada en abundante aceite, el olor suele quedarse durante horas en la cocina e incluso extenderse al resto de la casa. Aunque abrir las ventanas ayuda, muchas veces no alcanza para eliminar ese aroma que también termina impregnándose en cortinas, sillones y ropa.

Frente a este problema, existe un truco casero que ganó popularidad por su efectividad y porque solo requiere un ingrediente muy común: el limón. Sus aceites esenciales naturales liberan un aroma fresco que ayuda a neutralizar los compuestos responsables del olor a fritura, sin necesidad de usar aerosoles o productos químicos.

El procedimiento es muy sencillo. Solo hay que cortar un limón en rodajas o por la mitad, colocarlo en una olla con agua y llevar la preparación a fuego bajo durante 10 o 15 minutos. A medida que el agua hierve, el vapor se dispersa por la cocina y ayuda a refrescar el ambiente. Para potenciar el efecto también se pueden agregar cáscaras de naranja o algunos clavos de olor.

Especialistas en limpieza del hogar explican que este método resulta especialmente útil en ambientes con poca ventilación o después de cocinar alimentos con aromas intensos. Además, deja una fragancia agradable y natural, a diferencia de otros remedios caseros como el vinagre, cuyo olor puede resultar invasivo para algunas personas.

Si el olor persiste, otro consejo es colocar pequeños recipientes con bicarbonato de sodio en distintos rincones de la cocina durante varias horas. Este producto actúa como absorbente de olores y complementa el efecto del limón. Mantener limpia la campana extractora, lavar los utensilios apenas termina la cocción y ventilar la vivienda siguen siendo hábitos fundamentales para evitar que el olor a fritura se instale en el hogar.