El intendente de Calingasta rechazó que Vicuña construya la línea de 500 kV

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, cuestionó la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que autorizó a Vicuña Argentina a avanzar con la construcción de la línea de 500 kV y le otorgó prioridad sobre la capacidad de transporte eléctrico. El jefe comunal calificó la medida como "arbitraria y autoritaria", aseguró que perjudica a los usuarios del departamento y adelantó que evaluará alternativas legales junto a otros municipios.

"Entendemos que esta resolución vulnera el derecho de los usuarios. Cuando conocimos el proceso presentamos el reclamo con la esperanza de revertir la decisión, pero finalmente nos notificaron que no prosperó como pretendíamos", expresó Carbajal en radio Sarmiento. Además, sostuvo que "es una decisión arbitraria y autoritaria. Los municipios somos muy pequeños frente a organismos nacionales que toman determinaciones de este tipo sin contemplar nuestra realidad".

Uno de los principales cuestionamientos del intendente está relacionado con las consecuencias que podría tener la resolución para los habitantes de Calingasta. Según indicó, existe incertidumbre sobre el costo del servicio eléctrico y las condiciones de abastecimiento una vez que la obra esté en funcionamiento.

"No sabemos cuánto puede costar la factura de electricidad ni si en algún momento podrían imponerse restricciones horarias. Se vulneró el principio de protección de los usuarios y esto puede afectarnos en el precio, la calidad y la disponibilidad del servicio", afirmó.

Pedido por el empleo local

Carbajal también reclamó que el desarrollo de la obra genere oportunidades laborales para los sanjuaninos y pidió que las empresas prioricen la contratación de trabajadores de la provincia.

"La mano de obra debe quedar en San Juan. Sería una falta de respeto que esas oportunidades laborales terminen en manos de trabajadores de otros países", manifestó.

Analizan nuevas acciones

Tras conocerse la resolución del ENRE, el intendente confirmó que mantendrá reuniones con la asesoría legal del municipio para analizar los pasos a seguir y buscar una estrategia conjunta con los intendentes de Jáchal e Iglesia.

"Estoy muy preocupado por esta decisión. Vamos a evaluar todas las alternativas disponibles porque consideramos que la zona de frontera puede verse seriamente perjudicada. También estableceremos vínculos con otros municipios para defender los intereses de nuestros vecinos", concluyó.

Las críticas de Carbajal se suman a las objeciones que durante la audiencia pública habían presentado el EPRE, empresas mineras y otros participantes del proceso, quienes advirtieron que otorgar prioridad de uso a Vicuña podría limitar el acceso de futuros usuarios a una infraestructura estratégica que fue financiada, en parte, con recursos de San Juan.