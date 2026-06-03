En el marco de una política de cercanía y descentralización, el intendente Sergio Miodowsky encabezó un encuentro vecinal e institucional en la zona centro de Rivadavia, donde participaron referentes de uniones vecinales, centros de jubilados y clubes deportivos pertenecientes al Circuito 47.

La reunión, desarrollada junto al equipo de trabajo municipal, permitió establecer un espacio de diálogo directo entre el Ejecutivo y las instituciones que forman parte activa del entramado social del departamento. Durante la jornada, el jefe comunal escuchó de primera mano las inquietudes, necesidades y propuestas de los distintos sectores.

El intercambio se dio en un clima abierto y participativo, donde los dirigentes comunitarios expusieron proyectos y demandas vinculadas al desarrollo de sus barrios, destacando el rol que cumplen en la contención social y la organización comunitaria.

Desde el municipio señalaron que este tipo de encuentros busca fortalecer el vínculo institucional y promover una gestión más cercana a los vecinos, con respuestas construidas en conjunto.

La actividad forma parte de una agenda de reuniones periódicas que la gestión de Miodowsky viene llevando adelante en distintos puntos del departamento, con el objetivo de consolidar el trabajo articulado entre el Estado local y las organizaciones de la comunidad.