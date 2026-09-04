La Municipalidad de Santa Lucía inauguró la remodelación integral del Barrio Vivero, una intervención que renovó el Salón de Usos Múltiples de la Asociación de Fomento, la plaza contigua y el polideportivo. El objetivo es consolidar estos espacios como puntos de encuentro para las familias de la zona.

El acto estuvo encabezado por el intendente Juan José Orrego, quien estuvo acompañado por la diputada departamental Rosana Luque, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, concejales, funcionarios municipales y vecinos.

Durante la ceremonia, Platero destacó el trabajo realizado por el municipio y señaló que este tipo de obras permiten fortalecer las instituciones barriales y generar espacios de integración para los vecinos.

El intendente Juan José Orrego. (Gentileza)

Una obra que nació del pedido de los vecinos

Orrego recordó que el proyecto surgió a partir del diálogo con los habitantes del barrio, quienes plantearon las principales necesidades de los espacios comunitarios.

“Estas obras transforman una comunidad, fortaleciendo las instituciones y cumpliendo un sueño que nació en una charla con los vecinos. Ellos nos plantearon qué necesitaban mejorar y esas ideas se transformaron en un proyecto que hoy es una realidad”, sostuvo el intendente.

El jefe comunal también adelantó que las obras continuarán en el sector. “No nos vamos a detener acá. En el corto plazo vamos a seguir con más obras para el Barrio Vivero”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la intención es que los espacios renovados puedan ser utilizados para actividades deportivas, recreativas y sociales destinadas a personas de distintas edades.

Qué trabajos se realizaron

La intervención incluyó una renovación integral del SUM y mejoras en los sectores deportivos y exteriores. Entre los principales trabajos se realizaron:

Colocación de 150 metros cuadrados de piso cerámico en el salón y los sanitarios.

Remodelación completa de la cocina, con nueva mesada y bajo mesada.

Renovación de la instalación eléctrica y colocación de 42 luminarias LED.

Instalación de 7 columnas metálicas con iluminación LED de 140 W para los espacios exteriores.

Colocación de equipos de aire acondicionado.

Reparación y refuerzo de la cubierta para mejorar la estanqueidad del edificio.

Trabajos de pintura, terminaciones y adecuación de elementos de seguridad y funcionamiento.

El municipio mantiene 69 obras en ejecución

Durante el acto, Orrego también informó que actualmente la Municipalidad de Santa Lucía mantiene 69 obras en ejecución distribuidas en los distintos distritos del departamento.

La renovación del Barrio Vivero se suma así al plan de intervenciones sobre espacios comunitarios, deportivos y recreativos que lleva adelante la comuna, con el objetivo de recuperar infraestructura y generar lugares de encuentro para los vecinos.