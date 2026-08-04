El futuro de Cristian “Cuti” Romero parece estar cada vez más cerca de cambiar de rumbo. El Inter de Italia llegó a un acuerdo con Tottenham para quedarse con el pase del defensor argentino campeón del mundo, en una operación que alcanzaría los 40 millones de euros.

Según informó la prensa italiana, especialmente el medio La Gazzetta dello Sport, el acuerdo entre ambas instituciones ya está cerrado y solamente resta resolver los detalles del contrato entre el jugador y el club de Milán para que la transferencia quede formalizada.

El principal punto de negociación está relacionado con las pretensiones salariales del entorno del futbolista. La representación del Cuti Romero busca un contrato cercano a los 6 millones de euros netos por temporada, una cifra que la dirigencia del Inter considera elevada y pretende reducir antes de avanzar con la firma definitiva.

Una operación millonaria por un campeón del mundo

El defensor argentino llegó al Tottenham hace cinco años y se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo inglés. Antes de desembarcar en Londres, Romero tuvo pasos destacados por Genoa y Atalanta, donde comenzó a consolidarse como uno de los mejores centrales de la Serie A.

En 2022 dejó el conjunto de Bérgamo para sumarse al Tottenham, club con el que disputó 156 partidos durante las últimas cinco temporadas, marcó 13 goles y consiguió la Europa League 2025.

Ahora, el Inter busca repatriarlo al fútbol italiano para reforzar una defensa que apunta a tener protagonismo en las próximas competencias internacionales.

Atlético de Madrid también sigue atento

Aunque el acuerdo entre Inter y Tottenham ya está encaminado, todavía existe otro equipo interesado en el defensor argentino. El Atlético de Madrid permanece al acecho y analiza realizar una oferta para intentar quedarse con el jugador.

Sin embargo, la ventaja en este momento la tiene el conjunto neroazzurro, que fue el primero en alcanzar un entendimiento con la institución inglesa.

Una carrera llena de títulos con Argentina

Romero es uno de los defensores más destacados de la Selección argentina en los últimos años. Con la camiseta albiceleste conquistó la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima ante Italia.

Además, tuvo un papel importante en el último Mundial, donde Argentina llegó nuevamente a una final, aunque cayó por 1-0 frente a España. En ese encuentro decisivo, el zaguero debió salir durante el segundo tiempo por una molestia física.

A sus 28 años, el Cuti Romero podría regresar al fútbol italiano como una de las grandes incorporaciones del mercado europeo. Solo falta el último acuerdo para que el Inter lo anuncie oficialmente.