El IPC de septiembre se conocerá este martes y las proyecciones rondan el 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Antes de la publicación, las estimaciones privadas ubicaron la inflación mensual en torno al 2%, frente al 1,7% de agosto.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones privadas, calculó un alza del 1,9% para septiembre. La consultora C&T también proyectó 1,9%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso y Eco Go estimaron un 2%.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre, según el instituto estadístico porteño. El indicador había marcado un 1,7% en agosto.

Entre las consultoras, las subas de alimentos y los precios estacionales aparecen como factores de presión sobre el índice. La Fundación Libertad y Progreso estimó que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 3,2% en septiembre. Equilibra calculó que los precios estacionales subieron más del 4%, impulsados por verduras y ropa.