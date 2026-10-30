El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) dio un paso clave para el desarrollo del sector en San Juan. A través de la Licitación Pública N° 001/2026, el organismo convocó a empresas interesadas en realizar el servicio de relevamiento y muestreo geológico y geoquímico de las áreas mineras que se encuentran bajo su órbita. El presupuesto oficial para esta tarea asciende a $820.400.000, una cifra que refleja la magnitud del trabajo de exploración que se viene para la provincia.

La apertura de sobres está prevista para el 10 de noviembre de 2026 a las 09:00 horas en la sede del Ipeem, ubicada en calle Agustín Gómez 520 (Oeste), en la Ciudad de San Juan. Aquellas empresas que deseen participar deberán adquirir el pliego de bases y condiciones, cuyo valor es de $8.200.000, y presentar sus ofertas hasta las 09:00 horas del día de la apertura en la mesa de entrada del instituto.

Qué significa este relevamiento

Para entender la importancia de esta licitación, es necesario explicar qué es un relevamiento geológico y geoquímico. En términos simples, se trata del trabajo de campo que permite conocer en detalle qué minerales hay en el suelo y en las rocas de una zona determinada. El equipo de profesionales toma muestras del terreno, las analiza en laboratorio y confecciona mapas que indican dónde se encuentran los recursos de interés. Es el paso previo y fundamental antes de avanzar con cualquier proyecto de exploración avanzada o de explotación minera.

Contar con esta información actualizada y precisa es estratégico para la provincia, porque le permite al Estado tener un conocimiento certero de su potencial minero. A su vez, facilita la tarea de las empresas que buscan invertir en San Juan, ya que pueden acceder a datos confiables sobre los yacimientos.

Cómo participar

La convocatoria está abierta a todas las firmas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego. Las bases y condiciones se pueden descargar de forma gratuita a través del Portal de Compras Públicas de San Juan. Para consultas o pedidos de informes, los interesados pueden comunicarse con la mesa de entrada del Ipeem al teléfono 26444963258.

La licitación fue autorizada y firmada por el CP Jorge Luis Fernández, en su carácter de Síndico Administrador Financiero del Ipeem, y se enmarca en el plan de desarrollo minero que viene impulsando la provincia. Con esta convocatoria, San Juan no solo busca conocer a fondo el potencial de su subsuelo, sino también generar un movimiento económico importante en el sector de los servicios geológicos, un rubro que requiere de mano de obra especializada y tecnología de punta.