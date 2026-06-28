Con el objetivo de reconocer el compromiso solidario y promover la incorporación de nuevos voluntarios, el Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) desplegó este domingo un operativo especial de extracción y promoción en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre. La actividad no solo buscó recolectar unidades para las reservas generales, sino también generar conciencia sobre la dependencia que tienen los pacientes bajo tratamiento médico constante.

La licenciada Melisa Ochoa, encargada de la promoción, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo es elevar el número de voluntarios habituales:

“Apostamos al donante voluntario. Nuestro objetivo principalmente es tratar de cambiar el porcentaje de donantes que tenemos. Estamos en campaña para que aumente”, resaltando que actualmente el Iphem recibe aproximadamente 700 donantes mensuales en su sede central.

El programa ONCO San Juan (de pacientes oncológicos), perteneciente al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, acompañó la iniciativa resaltando el vínculo crítico entre la donación y el cáncer. La licenciada Claudia Tejada remarcó que “por ahí la gente no toma este tipo de conciencia hasta que no te toca donarle a algún familiar, pero también nos olvidamos de esto tan importante que también los pacientes oncológicos también necesitan de nuestra sangre”.

En sintonía, la licenciada Gabriela Hernández precisó el impacto técnico de este gesto:

“Consideramos que entre un 30 o un 60% de las donaciones va destinado a los pacientes oncológicos. Evita lo que es la fatiga, los mareos, permite la continuidad del tratamiento de quimioterapia y mejora la calidad de vida”.

El Iphem busca hacer crecer su cantidad de donantes de sangre para ampliar su banco provincial. (Foto Gabriel Flores / DIAIRO HUARPE)

El valor de la "sangre rara"

Uno de los pilares de la jornada fue la captación de personas con grupos sanguíneos menos comunes, cuya disponibilidad en los bancos es estratégica para urgencias y cirugías. Mónica Laníz, una donante voluntaria que asistió al parque, compartió su experiencia tras años de compromiso con el instituto de sangre:

“Me enteré que tenía RH negativo y empecé a venir. Siempre me llaman por ahí cada tres meses que se puede donar”, relató Laniz, quien recomendó el proceso por ser rápido y seguro: “Ha sido muy rápido y muy lindo, yo nunca he tenido miedo”.

Requisitos y mitos sobre la donación

Para participar de la colecta, los interesados deben cumplir con una serie de parámetros básicos de salud. Según detalló Ochoa, los requisitos fundamentales son “tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg” y asistir con el DNI de manera obligatoria. Asimismo, la licenciada aclaró dudas frecuentes respecto a intervenciones recientes y medicaciones crónicas.

“En los últimos seis meses, no haberse realizado ningún tipo de cirugía, y en los últimos 12 meses no haberse realizado ni piercing, ni tatuajes, ni acupuntura”, precisó la encargada.

Respecto a condiciones de salud comunes, Ochoa llevó tranquilidad a la población: “Personas que tienen hipotiroidismo o personas que toman medicación para la presión, con la medicación pueden perfectamente” donar sangre.

El operativo del instituto esta tarde de domigo en el Parque de Mayo. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El procedimiento

El proceso completo de donación está diseñado para ser seguro y ágil, con una duración total de entre 40 y 45 minutos. El circuito comienza con la toma de una muestra para verificar los niveles de hematocritos y hemoglobina, seguido por el llenado de un protocolo y una entrevista médica privada.

“Si todo sale bien, ahí recién pasan a la extracción. La extracción propiamente dicha dura entre 5 y 10 minutos, no dura mucho”, explicó Ochoa, añadiendo que al finalizar se entrega un refrigerio para reponer energías.

Dónde donar habitualmente

Quienes no pudieron asistir a la colecta del domingo pueden acercarse de forma espontánea a la sede del Iphem, ubicada en calle Rivadavia 728 este (entre Güemes y Rawson), Capital. El horario de atención general es de 7:00 a 13:00, aunque Ochoa aclaró que “el horario de atención para la extracción es de 7 a 10:30 de la mañana”. La institución continúa recorriendo distintos puntos de San Juan para facilitar el acceso a quienes deseen sumarse como donantes voluntarios habituales.