El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) trabaja en un nuevo mecanismo para facilitar el acceso a soluciones habitacionales en San Juan y analiza utilizar el Ciudadano Digital (CIDI) como plataforma para gestionar créditos destinados a viviendas. Así lo confirmó la directora del organismo, Elina Peralta, al explicar las modificaciones que se encuentran en desarrollo.

La funcionaria señaló que el nuevo esquema estará vinculado a un sorteo destinado a operadores individuales, una modalidad que el IPV busca implementar para las próximas convocatorias. “Lo que estamos modificando es un sorteo que vamos a realizar para operador individual, que eso sí va a ser a través del CIDI”, explicó Peralta.

Un sistema en desarrollo

El nuevo mecanismo aún no fue puesto en funcionamiento. Desde el IPV trabajan en los procedimientos necesarios para establecer cómo será la inscripción, qué requisitos deberán cumplir los interesados y de qué manera se desarrollará posteriormente el proceso.

Peralta indicó que una vez que finalicen todos los detalles administrativos y técnicos, el organismo dará a conocer oficialmente el funcionamiento del sistema. “Cuando terminemos todo ese procedimiento, lo iremos a explicar”, sostuvo.

De esta manera, el CIDI se convertiría en una herramienta central para avanzar con este nuevo esquema de acceso a soluciones habitacionales.

Nuevas obras y futuros sorteos

El cambio en el mecanismo se produce mientras el IPV desarrolla nuevos proyectos habitacionales que serán incorporados a futuras convocatorias.

Peralta confirmó que el organismo trabaja con la expectativa de poder concretar un nuevo sorteo antes de fin de año, aunque aclaró que los tiempos dependerán del avance de los proyectos y de los procedimientos administrativos.

El sistema tradicional de sorteos de viviendas continuará con una modalidad similar a la utilizada en las últimas convocatorias. La principal novedad estará en el mecanismo destinado a operadores individuales, que tendrá al CIDI como vía para realizar el proceso.

Ahora, el IPV deberá completar el desarrollo del sistema y luego comunicar las condiciones, fechas y requisitos para quienes quieran acceder a esta nueva modalidad de créditos y soluciones habitacionales.