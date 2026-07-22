El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanza con un proceso de control sobre las viviendas adjudicadas y ya trabaja sobre unas 430 denuncias por posibles irregularidades. En ese marco, la directora del organismo, Elina Peralta, confirmó que 70 casas abandonadas y vandalizadas fueron recuperadas y podrían volver a estar disponibles para futuros sorteos.

La funcionaria explicó que las denuncias activan un protocolo de inspección que incluye la verificación de la vivienda y el relevamiento de información en la zona. A partir de ese trabajo, el IPV abre un expediente por cada caso y analiza la situación particular de la propiedad y de la familia adjudicataria.

Otro grupo está compuesto por más de 80 viviendas ocupadas por terceros. La directora del IPV aclaró que esa situación no implica automáticamente que se trate de una usurpación, ya que cada caso debe ser investigado. Según explicó, “puede ocurrir que el adjudicatario haya dejado temporalmente la vivienda al cuidado de un familiar por razones particulares, aunque también existen situaciones en las que quienes ocupan el inmueble no tienen autorización ni vínculo con el beneficiario original”, explicó en San Juan en Noticias que se emite por Radio Mitre 95.1.

“Siempre que esté ocupada por terceros es irregular, porque sí o sí la tiene que ocupar el adjudicatario”, explicó Peralta, aunque remarcó que las circunstancias de cada caso son diferentes y deben ser evaluadas antes de tomar una decisión definitiva.

En paralelo, el organismo identificó unas 70 viviendas abandonadas y vandalizadas. En esos casos, el IPV puede recuperar los inmuebles, realizar las reparaciones necesarias y volver a incorporarlos al sistema habitacional. La funcionaria explicó que las casas que queden disponibles serán incluidas en futuros sorteos.

Peralta remarcó que las viviendas recuperadas no se entregan directamente a quienes realizan las denuncias. El IPV cuenta con más de 90.000 personas inscriptas y, según explicó, el mecanismo de adjudicación establecido por la ley es el sorteo, con prioridades específicas para situaciones de salud, discapacidad y también para familias que llevan más tiempo inscriptas.

La directora del organismo también confirmó que todavía no hay una fecha definida para el próximo sorteo, aunque la intención es organizar dos grandes procesos de adjudicación. Allí podrían incorporarse las viviendas recuperadas que hayan completado todos los procesos administrativos y de reparación.

La planificación está vinculada además con 30 proyectos habitacionales que el Gobierno provincial tiene preparados y que, según Peralta, representan cerca de 3.000 viviendas nuevas. La funcionaria explicó que se trata de proyectos desarrollados por la actual gestión y que la intención es activar las obras cuando se obtengan los fondos previstos.

Mientras tanto, el IPV continúa con el análisis de las denuncias y la recuperación de las viviendas que se encuentran en condiciones de volver al sistema. Peralta recordó que quienes conozcan una posible irregularidad pueden realizar la denuncia a través de la página web del organismo, de manera presencial o incluso mediante las redes sociales, canales a través de los cuales también se han iniciado expedientes.