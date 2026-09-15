El juego gigante de 600 metros cuadrados que tendrá el Parque Papa Francisco

La Municipalidad de Rawson inaugurará este miércoles, a las 18:30, un nuevo sector de juegos infantiles en el Parque Papa Francisco, ubicado en Lemos y Superiora. El espacio tendrá aproximadamente 600 metros cuadrados y contará con una estructura recreativa de gran escala distribuida en tres niveles de altura.

La intervención forma parte del proceso de renovación del parque que el municipio viene ejecutando durante este año y apunta principalmente a ampliar la oferta recreativa para niños y familias.

La obra está vinculada con la Licitación Pública N.º 07/2026, convocada para la “provisión e instalación de un conjunto recreativo infantil de gran escala”. El presupuesto oficial fue fijado en $385.309.451,59 e incluyó la adquisición y colocación del equipamiento.

Un espacio diseñado para los chicos

El intendente Carlos Munisaga había anticipado en junio que uno de los ejes de la renovación del Parque Papa Francisco sería la incorporación de nuevos juegos y sectores especialmente destinados a los niños.

En declaraciones al programa El Café de la Política, de HUARPE TV, destacó el impacto que este tipo de obras tiene en las familias. “Ver la ilusión y la alegría de los chicos, a mí me emociona”, sostuvo.

Munisaga explicó que durante los últimos meses el municipio avanzó en la recuperación de distintos espacios públicos a partir de pedidos de los propios vecinos. “En este último tiempo hemos inaugurado muchos espacios así, pedidos por los mismos chicos. Espacios que antes eran descampados o baldíos, con oscuridad, delincuencia, hemos hecho transformaciones muy pedidas”, afirmó.

Entre las características adelantadas para los nuevos sectores recreativos también aparece la utilización de pisos de goma elaborados con granulado proveniente del reciclado de neumáticos. El municipio ya implementó este esquema de economía circular en otros puntos del departamento, como la plaza Centenario de Villa Krause.

La renovación de los espacios públicos

La intervención en el Parque Papa Francisco se suma al plan municipal de recuperación de plazas y espacios recreativos de Rawson. Entre las obras recientes se encuentra la remodelación de la Plaza 1 de Diciembre, en el barrio Franklin Rawson, donde además se construyó un nuevo playón deportivo.

Para Munisaga, estas intervenciones buscan generar cambios que excedan la infraestructura. “Cambiar realidades, generar transformaciones, en tiempos tan difíciles. Es una forma de mostrarle a los jóvenes que se le puede ganar a la desidia, que se le puede ganar al abandono, se le puede ganar al estancamiento”, sostuvo.

El intendente también puso el foco en la apropiación de estos lugares por parte de los vecinos. “Si una comunidad usa el espacio, lo valora, lo disfruta, le permite integrarse, construir comunidad, obvio que lo vale”, afirmó.

El nuevo sector de juegos será presentado este miércoles a las 18:30 en el Parque Papa Francisco, ubicado en Lemos y Superiora.