La Justicia federal rechazó un nuevo planteo de la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que buscaba frenar la pericia técnica sobre una serie de audios en el marco de la causa que investiga presuntas coimas.

La medida fue adoptada por el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, quien confirmó que los peritos de la Gendarmería Nacional Argentina deberán continuar con los análisis tal como estaban previstos. Ante este escenario, los abogados del exfuncionario anunciaron que apelarán la decisión.

La controversia se originó cuando la defensa de Spagnuolo cuestionó la decisión de someter a peritaje 58 archivos de audio, argumentando que no se encontraban formalmente incluidos en el expediente original.

Sin embargo, en su resolución, el juez Lijo desestimó los argumentos al señalar que el planteo "no resulta novedoso ni responde a una modificación sobreviniente" del objeto de la experticia. El magistrado recordó que el material examinado corresponde a los registros "aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico" con el fin de determinar su autenticidad e integridad (es decir, constatar si fueron editados o adulterados).

Actuación procesal

Lijo cuestionó además la coherencia procesal de los letrados del exfuncionario mileísta. Según detalló el magistrado, la defensa intervino activamente en etapas previas: propuso peritos de parte, planteó puntos de pericia propios y consintió en su momento la delimitación del material analizado.

"No resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia sobre la base de una objeción relativa a su objeto material que pudo -y debió- ser introducida oportunamente", enfatizó el juez federal en su escrito, ratificando la continuidad de las medidas de prueba a cargo de las fuerzas de seguridad.