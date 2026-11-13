El juez pidió explicaciones antes de extender la causa por el choque de Gioja

El próximo martes será una jornada clave para la causa que investiga el siniestro vial protagonizado por Fabricio Gioja y Elías Rodrigo Peze López en julio de 2025. Ese día, el juez de Garantías Federico Rodríguez se expedirá sobre el pedido del Ministerio Público Fiscal para extender por cuatro meses la Investigación Penal Preparatoria (IPP), cuyo plazo venció a principios de noviembre.

El planteo de prórroga es impulsado por la Fiscalía, actualmente a cargo de Roberto Ginsberg. En principio, tanto la defensa de Gioja, representada por la abogada Josela Echegaray, como la querella y el Ministerio Público Fiscal estaban de acuerdo con la extensión. Sin embargo, durante la audiencia surgió una cuestión que no terminó de convencer al magistrado y que postergó su decisión.

Rodríguez advirtió que desde el Ministerio Público Fiscal no había quedado suficientemente explicada la posibilidad de resolver el conflicto mediante un criterio de oportunidad. Según los fiscales Sebastián Gómez e Iván Grassi, esa alternativa había sido solicitada por la defensa de Gioja. No obstante, durante la audiencia, Echegaray negó que ese pedido hubiera partido de su parte.

Ante esa diferencia, el juez resolvió pasar la definición para el próximo martes y convocar nuevamente a los fiscales Gómez y Grassi. Ambos deberán explicar por qué impulsaron la posibilidad de aplicar ese criterio y aclarar cómo se llegó a plantear esa salida antes de que el magistrado resuelva si concede los cuatro meses solicitados.

La discusión tiene como antecedente un intento anterior de avanzar con un criterio de oportunidad. El 29 de septiembre, el entonces fiscal de la causa, Sebastián Gómez, había dispuesto prescindir de la acción penal pública al considerar que no existían elementos suficientes para sostener una imprudencia grave o temeraria por parte de Gioja. En ese contexto, también se había conocido una propuesta de conciliación de 10.000 dólares, que fue rechazada por Peze.

Pero el 19 de octubre, el fiscal coordinador Iván Grassi dejó sin efecto esa decisión. La medida se produjo después de que la querella presentara documentación que daba cuenta de que la compañía aseguradora había rechazado cubrir los daños derivados del accidente. La posibilidad de una reparación económica había sido uno de los puntos considerados en la resolución inicial.

A partir de ese escenario, la investigación continuó bajo la intervención del actual fiscal Roberto Ginsberg, sin una definición sobre su cierre y con el plazo de la IPP vencido a principios de noviembre. Ahora, Rodríguez deberá resolver si habilita los cuatro meses adicionales solicitados por la Fiscalía, aunque antes quiere conocer con precisión los fundamentos que llevaron a los representantes del Ministerio Público a proponer una salida alternativa.

El hecho

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo 6 de julio de 2025, alrededor de las 6, en la intersección de calles Maipú y General Acha, en Capital. Allí colisionaron una Toyota Hilux conducida por Fabricio Gioja, nieto del exgobernador José Luis Gioja, y un Peugeot 308 en el que circulaba Elías Rodrigo Peze López, de 30 años.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la camioneta avanzaba por Maipú en dirección oeste-este, mientras que el Peugeot circulaba por General Acha de sur a norte. En la intersección había una señal de PARE para quienes transitaban por Maipú.

Tras el impacto, Peze sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado al Hospital Rawson. Entre las lesiones informadas se encontraban traumatismos de cráneo, fracturas faciales y lesiones en el tórax. Permaneció en terapia intensiva y en coma inducido durante varios días.

El 23 de julio, a 18 días del siniestro, su familia confirmó que había salido de terapia intensiva y pasado a una habitación común. Luego se conocieron detalles de una intervención de reconstrucción facial con placas de titanio y del largo proceso de rehabilitación que debió afrontar.

El caso también tuvo repercusión por el resultado del control de alcoholemia realizado a Gioja. Las primeras publicaciones informaron un resultado de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que otros reportes mencionaron un dosaje de laboratorio de 0,94.

Con estos antecedentes, el próximo martes la causa tendrá una nueva instancia decisiva. El juez deberá determinar si la Fiscalía dispone de cuatro meses más para investigar el choque o si corresponde adoptar otra resolución sobre el futuro del expediente.