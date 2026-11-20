El juez de garantías Federico Rodríguez prorrogó cuatro meses la investigación contra Fabrizio Gabriel Gioja Gilabert por el choque que dejó gravemente herido a Elías Rodrigo Peze López. La resolución conocida este viernes incluyó duros cuestionamientos al fiscal Sebastián Gómez, quien había intentado cerrar la causa mediante un criterio de oportunidad.

Rodríguez consideró que esa decisión violó el procedimiento legal y ordenó informar al fiscal general de la Corte para que evalúe posibles medidas disciplinarias.

El siniestro ocurrió el 6 de julio de 2025 en Maipú y General Acha, Capital, entre una Toyota Hilux conducida por Gioja, nieto del exgobernador José Luis Gioja, y un Peugeot 308 al mando de Peze López. La víctima sufrió un traumatismo encéfalo-craneano grave y politraumatismos. A Gioja se le detectaron 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre en el alcotest y 0,82 en el dosaje posterior. La camioneta circulaba por una calle con señal de PARE.

De la formalización al intento de cerrar la causa

La investigación a cargo de Gómez se formalizó el 2 de febrero de 2026, con ocho meses de plazo, hasta el 2 de octubre. Se realizaron pericias accidentológicas, análisis de cámaras, planimetría e informes técnicos.

El 29 de septiembre, Gómez dispuso aplicar un criterio de oportunidad para prescindir de la acción penal contra Gioja. Sostuvo que no se había demostrado una conducción gravemente imprudente o temeraria, que el caso no afectaba mayormente el interés público y que la reparación económica estaba garantizada por un seguro y un embargo sobre un inmueble de Andina S.A., titular de la camioneta.

La defensa había ofrecido 10.000 dólares, rechazados por Peze López. La querella pidió revisar la decisión y el 16 de octubre el fiscal coordinador Iván Grassi la revocó, 14 días después del vencimiento del plazo. La causa pasó al fiscal Roberto Ginsberg.

El cuestionamiento de Rodríguez al accionar de Gómez

Para Rodríguez, una vez formalizada judicialmente una investigación, el fiscal no puede dejar sin efecto por sí solo la persecución penal. Si pretende aplicar un criterio de oportunidad, debe pedir el sobreseimiento ante el juez de garantías, con intervención de las partes.

El magistrado sostuvo que Gómez omitió ese control judicial y que su dictamen no podía producir los efectos pretendidos. Al analizar lo sucedido, planteó dos escenarios: mala fe procesal para eludir al juez y a las partes, o un peligroso desconocimiento del derecho. Consideró reprochables ambas posibilidades y entendió que correspondía llamar la atención al fiscal.

También advirtió que el procedimiento afectó los derechos de Peze López y del propio Gioja, que seguía sujeto a una investigación formalizada sin una resolución judicial que lo sobreseyera. Rodríguez cuestionó, además, no haber sido informado ni de la decisión de Gómez ni de la posterior revocación de Grassi.

La defensa aclaró que había pedido una conciliación

En la audiencia del 12 de noviembre, la defensora Josela Echegaray aclaró que había buscado una conciliación con la querella, no que la Fiscalía desistiera de la acción penal. Según el juez, la defensa se mantuvo ajena al dictamen de Gómez.

Rodríguez también reprochó que los ocho meses de investigación se agotaran sin una solicitud de prórroga en término, pese a la gravedad atribuida al hecho. Entre las medidas pendientes mencionó un análisis bioquímico toxicológico retrospectivo pedido por la querella.

El juez remarcó que las tratativas entre las partes no justificaban esa demora. Y advirtió que, de no haber existido acuerdo para extender el plazo, podría haber rechazado la prórroga y exigido a la Fiscalía definir si acusaba o solicitaba el sobreseimiento.

Cuatro meses más y una posible investigación administrativa

Finalmente, Rodríguez concedió cuatro meses adicionales desde el 20 de noviembre, por acuerdo de las partes y para permitir que la causa avance hacia una eventual acusación y juicio o una salida alternativa.

Gioja deberá mantener su compromiso de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación. El juez valoró su asistencia a las audiencias y el cumplimiento de las presentaciones policiales, según su defensa.

Además, dispuso comunicar las actuaciones al fiscal general de la Corte para que evalúe si corresponde iniciar actuaciones administrativas o disciplinarias contra los funcionarios intervinientes. Así, mientras Ginsberg continúa al frente del expediente, la actuación fiscal quedó bajo un severo cuestionamiento judicial.