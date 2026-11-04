El juez que debe resolver el planteo por el Acueducto podría cambiar de cargo

El juez federal Daniel Rafecas, el magistrado que tiene en sus manos la presentación del abogado Mohamed Nasser Uzair por la causa Acueducto Gran Tulum, quedó en el centro de una novedad judicial y política de alcance nacional. El presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para designarlo como integrante de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La postulación fue presentada este martes 3 de noviembre y forma parte de un paquete de 27 pliegos judiciales impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Si obtiene el acuerdo del Senado, Rafecas dejará su actual cargo en Comodoro Py para ocupar la Vocalía N.º 7 del tribunal de Casación.

La noticia tiene una particular repercusión en San Juan por el expediente relacionado con el Acueducto Gran Tulum. Allí, el abogado Mohamed Nasser Uzair, defensor del expresidente de OSSE Sergio Ruiz, presentó un planteo para que la investigación por las presuntas irregularidades en la obra sea trasladada a la Justicia Federal.

La presentación quedó radicada en el ámbito federal bajo el expediente CFP 5004/2026, con intervención de Rafecas, quien solicitó información a la Justicia sanjuanina para conocer el objeto y el estado de la investigación provincial.

El planteo de la defensa sostiene que la participación de fondos del Tesoro nacional y de créditos internacionales con aval del Estado nacional justifica que el expediente sea investigado en el fuero federal. Hasta el momento, la discusión sobre la competencia no tiene una resolución definitiva.

Un movimiento que todavía debe pasar por el Senado

La propuesta de Milei no significa que Rafecas vaya a dejar inmediatamente sus funciones. El pliego debe ingresar formalmente al Senado, atravesar el procedimiento de evaluación, una audiencia pública y obtener el acuerdo de los legisladores.

Según publicó Clarín, los tiempos parlamentarios hacen difícil que la nominación sea tratada antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre.

Rafecas es actualmente titular del Juzgado Federal N.º 3 de Comodoro Py. Su eventual ascenso se inscribe en el plan del Gobierno nacional para cubrir vacantes en distintos tribunales federales.

Mientras tanto, en San Juan sigue pendiente una definición sobre el planteo que puede modificar el ámbito judicial en el que se tramita una de las investigaciones de mayor repercusión política de la provincia.