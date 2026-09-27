Sergio Agüero reaccionó en redes sociales después de las críticas de Lando Norris hacia Franco Colapinto por el accidente ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de McLaren había pedido una sanción contundente de la FIA tras el incidente.

En medio de las respuestas que recibió la publicación de Norris, apareció el exdelantero argentino. Agüero publicó un sticker suyo haciendo un gesto de “no” con la mano y luego escribió: “venimos a darle cariño”.

La publicación de Norris

La publicación del piloto británico, realizada el 17 de septiembre, había recibido alrededor de 2.000 comentarios inicialmente. Con el paso de los días, la cantidad de respuestas superó las 73.000.

El accidente ocurrió durante el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán. Colapinto llegó pasado al frenaje de la primera curva y terminó involucrando a Pierre Gasly y Lando Norris en el incidente.

Repercusiones después del choque

El episodio generó distintas reacciones dentro de la Fórmula 1 y también en las redes sociales. Alpine emitió posteriormente un comunicado para repudiar los ataques y los comentarios de odio dirigidos hacia pilotos y otros integrantes de la categoría.

El equipo respaldó a Colapinto y señaló que los errores pueden ocurrir cuando se corre al límite. También pidió trabajar para fomentar una rivalidad deportiva sana dentro de la Fórmula 1.