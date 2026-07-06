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Provinciales > Pronóstico

El lunes arranca con frío en San Juan pero al mediodía subirá la temperatura

El SMN prevé una jornada estable con mínimas de tres grados y ráfagas de 31 km/h sin lluvias previstas en la ciudad.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Las nubes disminuirán durante la tarde permitiendo mayor entrada solar.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un comienzo de semana marcado por la estabilidad climática en San Juan. Los habitantes de la provincia encontrarán un lunes con presencia intermitente de sol a pesar del aire polar que predomina en la región.

Durante las primeras horas, el termómetro marcará registros cercanos a los 3º con formación de neblina en diversos sectores. Se espera que con el paso del tiempo la temperatura experimente un leve ascenso hasta alcanzar una máxima de 13º por la tarde. El cielo pasará de estar parcialmente nublado a algo nublado al finalizar el día.

La circulación de aire será constante con vientos provenientes de los sectores suroeste y oeste. Las velocidades oscilarán entre 7 y 31 km/h, aportando una intensidad moderada a la jornada. Respecto a las precipitaciones, las probabilidades son mínimas y se sitúan entre 0% y 10%.

Al llegar la noche, el clima volverá a enfriarse con valores que rondarán los 5º. Se mantiene así el patrón característico del invierno sanjuanino sin que se prevean fenómenos significativos adicionales para el cierre del día.

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