El Hospital Marcial Quiroga llevará adelante una campaña de detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) con testeos gratuitos y confidenciales para la comunidad. La iniciativa se desarrollará desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12, en el Servicio de Infectología del establecimiento.

La propuesta será voluntaria y estará acompañada por profesionales de la salud que brindarán información y orientación a quienes concurran. El objetivo es facilitar el acceso al diagnóstico temprano y reforzar la prevención.

Dónde y cuándo se realizarán los estudios

Los testeos se realizarán durante cinco jornadas consecutivas en el Servicio de Infectología del Hospital Marcial Quiroga. Los interesados podrán acercarse de lunes a viernes, entre las 8 y las 12, para acceder al estudio sin necesidad de realizar un pago.

La campaña será organizada de manera conjunta por los Servicios de Infectología y Laboratorio Central del establecimiento sanitario. El procedimiento se realizará mediante una extracción de sangre y contará con el acompañamiento de personal especializado.

La importancia de conocer el diagnóstico

Bajo el lema “Acabar con el HIV empieza por el acceso”, la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de realizar controles y conocer el estado de salud. Desde el hospital remarcaron que la detección oportuna permite iniciar el seguimiento médico necesario y acceder a un tratamiento adecuado en caso de obtener un resultado positivo.

El VIH es un virus que afecta al sistema inmunológico y debilita progresivamente las defensas del organismo cuando no recibe tratamiento. Entre las principales vías de transmisión se encuentran las relaciones sexuales sin preservativo, el contacto con sangre infectada mediante elementos cortopunzantes compartidos y la transmisión durante el embarazo, el parto o la lactancia cuando no se aplican las medidas médicas correspondientes.

Una campaña para facilitar el acceso a los controles

Desde el establecimiento sanitario destacaron que el testeo constituye una herramienta fundamental para detectar el virus de manera temprana y prevenir nuevas transmisiones. Por eso, la campaña apunta a acercar los estudios a la comunidad y promover el cuidado de la salud.

La atención será gratuita, voluntaria y confidencial durante toda la semana prevista. De esta manera, el Hospital Marcial Quiroga busca ampliar las posibilidades de acceso al diagnóstico y fortalecer las acciones de prevención del VIH en San Juan.