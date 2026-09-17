El Comité de Seguridad del Paciente del Hospital Marcial Quiroga realizó la II Jornada Institucional de Seguridad del Paciente, denominada “De la experiencia al aprendizaje”. El encuentro fue un espacio de formación, intercambio y reflexión destinado a fortalecer la cultura de seguridad en la atención sanitaria.

Durante la jornada se destacó que reportar no significa señalar aquello que salió mal, sino identificar aquello que puede mejorar. En ese sentido, se promovió una cultura activa de reporte como herramienta para transformar situaciones cotidianas en oportunidades de aprendizaje y contribuir a prevenir daños.

El reporte como herramienta de prevención

El reporte de incidentes permite gestionar riesgos conocidos y detectar otros que permanecen ocultos y podrían repetirse. La información obtenida facilita revisar los procesos de atención, identificar situaciones vulnerables e implementar acciones destinadas a mejorar la seguridad de los pacientes.

La conferencia central estuvo a cargo de Fernanda Suárez, gerenta de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical y jefa corporativa de Calidad y Seguridad Asistencial. Durante su exposición profundizó en el reporte de incidentes y destacó la importancia de informar tanto los eventos adversos como aquellos que no provocaron daño al paciente.

Una cultura justa para los equipos

Suárez remarcó la necesidad de construir una cultura justa en la que los equipos de salud puedan reportar situaciones sin temor a represalias. Para que un programa sea efectivo, señaló que debe ser simple, confidencial, no punitivo, oportuno, analítico y orientado al aprendizaje.

“Reportar es cuidar, porque cada reporte representa una oportunidad para aprender, prevenir y mejorar la seguridad de los pacientes”, destacó la especialista durante la jornada. La exposición también permitió analizar las acciones que pueden generarse a partir de los reportes, entre ellas alertas de seguridad, revisión de procedimientos y actualización de protocolos.

Aprender de las experiencias

La II Jornada Institucional permitió reafirmar que la seguridad del paciente se construye de manera colectiva. Para ello, se destacó la participación activa de los equipos, la comunicación y el análisis de las experiencias que surgen en la práctica cotidiana.

De esta manera, el Hospital Marcial Quiroga continúa impulsando acciones destinadas a consolidar prácticas más seguras y fortalecer la calidad asistencial. El objetivo también apunta a brindar una atención centrada en el cuidado de los pacientes y de las familias sanjuaninas.