El Frente Renovador de San Juan comenzó a mirar con mayor definición el escenario electoral de 2027 y puso como uno de sus principales objetivos aumentar su representación política en la provincia. Su presidente, Franco Aranda, aseguró que el espacio tiene intenciones de competir y remarcó que trabaja para ampliar la cantidad de dirigentes que ocupen cargos electivos.

Aranda evitó confirmar una candidatura personal y aclaró que todavía falta tiempo para definir las condiciones en las que el Frente Renovador participará de las próximas elecciones. Sin embargo, dejó en claro que la estrategia del partido apunta a crecer y a conseguir mayor presencia institucional.

“​​Nuestro espacio político tiene intenciones de competir. Veremos en qué condiciones. Todavía parece que es pronto porque se tienen que dar muchas cosas”, señaló el dirigente en San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1.

El escenario que plantea Aranda está atravesado por la situación del peronismo y la necesidad de construir acuerdos. “Sabemos también que hay que alinear varias cosas, que hay que empezar a construir una unidad que es cierto que no existe, que se tiene que construir a nivel nacional, que se tiene que construir en las provincias”, afirmó.

En ese contexto, el Frente Renovador busca fortalecer su propia estructura para llegar al próximo turno electoral con mayor capacidad de negociación. Aranda planteó que “nosotros queremos crecer como partido político”, sostuvo. Y explicó que actualmente el espacio cuenta con un diputado provincial, resultado que consideró significativo teniendo en cuenta que se trata de una fuerza relativamente nueva en San Juan.

La definición marca una hoja de ruta concreta para 2027: aumentar la representación legislativa y disputar espacios ejecutivos y municipales. Para eso, Aranda aseguró que el partido ya se encuentra trabajando, aunque evitó anticipar nombres o candidaturas.

¿Y Capital?

Uno de los interrogantes está relacionado con el propio Aranda y la posibilidad de que vuelva a competir por la Capital, departamento que gobernó entre 2015 y 2019. Consultado sobre esa posibilidad, el dirigente no cerró la puerta, aunque aclaró que no se trata de una decisión personal.

“Es un tema que no lo he conversado con el equipo. No son decisiones que tomo yo”, explicó. Incluso reconoció que había considerado ese capítulo como terminado, pero diferenció sus decisiones personales de las necesidades que pueda tener el partido.

“Yo lo había tomado como un tema terminado. Pero bueno, una cosa son las cuestiones personales y otra cosa son las necesidades partidarias. Entonces, en cuanto nos sentemos a tomar decisiones y a proyectar el futuro, veremos qué es lo que le toca a cada uno”, indicó.

El dirigente también aprovechó para reivindicar su gestión al frente del municipio, especialmente en relación con la remodelación de la peatonal, y dijo que “el tiempo nos dio la razón. Hoy no hay nada mejor que ver una obra para decir que estuvo bien hecha”, afirmó, al referirse al resultado actual de la intervención.

Nueva ley electoral

Más allá de las candidaturas, Aranda también fijó posición sobre otro de los debates que marcarán la agenda política provincial: la ley electoral. “Yo creo que lo que tiene que ver con ley de lemas, colectoras, todo eso es viejo, es anacrónico, no funciona y no es del todo transparente”, expresó.

En contraposición, consideró que la boleta única puede generar un acuerdo más amplio entre los distintos sectores políticos. “También creo que podamos estar de acuerdo la mayoría en la boleta única”, señaló.

Para Aranda, el debate pendiente estará en cómo se conformarán los frentes electorales y de qué manera se definirán las candidaturas. Entre las alternativas, mencionó las internas abiertas y sostuvo que esos puntos deberán discutirse en el proceso de reforma.