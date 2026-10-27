La construcción de las 2.240 viviendas anunciadas por el gobernador Marcelo Orrego en San Juan podría generar una demanda de miles de trabajadores y abrir nuevas oportunidades laborales. Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) valoraron el anuncio por su potencial para reactivar la actividad, aunque reclamaron mayor agilidad para que las obras comiencen cuanto antes.

Alberto Tovares, secretario adjunto de la Uocra en San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que los proyectos habitacionales se encuentran entre las obras que mayor cantidad de trabajadores requieren. "Es muy positivo y va a generar mucha mano de obra. Según las estadísticas expuestas por expertos, la construcción de barrios da, en promedio, dos trabajadores por casa al arrancar", señaló, aunque evitó precisar cuántos empleos podría generar el plan provincial.

Si se aplica esa proporción a las 2.240 viviendas proyectadas, el cálculo teórico alcanza los 4.480 operarios, siempre que todas las construcciones se inicien simultáneamente. Sin embargo, la cantidad efectiva de trabajadores dependerá de los plazos de ejecución, el número de viviendas que se construyan al mismo tiempo y la organización de las cuadrillas. Por lo tanto, esa cifra no constituye una proyección oficial de empleo.

En ese sentido, Tovares se mostró optimista sobre el impacto que podrían tener las nuevas obras en la actividad durante los próximos meses. "Esperemos que a fin de año esto se vea reflejado. Creo que va a ser un fin de año bueno y un principio de 2027 bastante alentador respecto a lo que estamos pasando", expresó.

La Uocra pidió acelerar el inicio de las obras

Aunque valoró el anuncio de Orrego, el gremialista insistió en la necesidad de agilizar los procesos administrativos. Según contó, planteó esta preocupación al ministro de Infraestrura, Agua y Energía, Fernando Perea, durante una reunión realizada aproximadamente días atrás.

"Las soluciones se están dando, pero necesitamos más agilidad. Ojalá que antes de fin de año salga la Ruta 20, la Ruta 40, la Sur y los 30 barrios", manifestó Tovares.

La expectativa laboral tras la pérdida de empleos

El anuncio provincial llega en un contexto complejo para la industria de la construcción. Según las estimaciones de Tovares, San Juan perdió cerca de 5.000 puestos de trabajo desde el 2024, cuando comenzó a profundizarse la caída de la actividad vinculada a la obra pública.

En ese escenario, el dirigente consideró que la construcción de nuevos barrios podría representar una oportunidad para quienes llevan un largo período sin trabajo estable. "Creo que es un empujón anímico importante para la gente que hace dos años y medio anda de changa en changa y no encuentra trabajo", expresó.

De esta manera, la construcción de las 2.240 viviendas se presenta como una oportunidad para reactivar el empleo en San Juan, en un sector golpeado por la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, desde la Uocra remarcaron que el verdadero impacto dependerá de la rapidez con la que comiencen las obras y de la cantidad de trabajadores que incorporen las empresas constructoras.