En el marco de las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dejó un mensaje centrado en la unidad, el diálogo y el compromiso colectivo durante su participación en la tradicional Vigilia Federal realizada en la Casa Histórica de Tucumán.

El mandatario sanjuanino formó parte de la comitiva de gobernadores que acompañó al presidente Javier Milei en la ceremonia que se realizó en el lugar donde en 1816 los representantes de las Provincias Unidas declararon la independencia argentina.

A través de sus redes oficiales, Orrego compartió una reflexión sobre el significado de esta fecha patria y destacó la necesidad de mantener presentes los valores que dieron origen a la construcción nacional.

"Esta fecha nos recuerda que la Independencia se honra con trabajo, diálogo y compromiso", expresó el gobernador, al plantear que el desafío actual es continuar fortaleciendo los vínculos entre los distintos sectores de la sociedad.

En su mensaje, Orrego convocó a avanzar en una construcción colectiva y sostuvo: "Sigamos construyendo, entre todos, el país que queremos, sin perder de vista los valores que nos unen como argentinos".

La presencia del gobernador sanjuanino en Tucumán se dio en un contexto de búsqueda de mayor articulación entre las provincias y el Gobierno nacional, con la participación de mandatarios de distintos distritos en una fecha de profundo significado histórico e institucional.

La Vigilia Federal volvió a reunir a autoridades nacionales y provinciales en la Casa Histórica, como símbolo de la importancia del federalismo y del compromiso de las distintas jurisdicciones con la construcción del futuro del país.