El mensaje de Milei para Messi tras su retiro: "Hombre imposible"

El fin de un ciclo inolvidable conmocionó al ambiente deportivo y político. Tras varias semanas de reflexión, Lionel Messi confirmó que termina su etapa en la Selección Argentina, decisión que provocó de inmediato una ola de repercusiones. Entre las personalidades que se manifestaron destacó el Presidente Javier Milei, quien utilizó sus canales oficiales para enviarle un reconocimiento directo al capitán albiceleste.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario subió una fotografía del astro luciendo la camiseta del conjunto nacional. Junto a la imagen, el jefe de Estado añadió las palabras "Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!" para expresar su gratitud hacia el atacante rosarino.

La determinación del 10 se produjo luego de un periodo de evaluación personal. El propio futbolista reconoció la dificultad de la medida y afirmó que le "duele en el alma", aunque entendió que era el instante adecuado para dar un paso al costado tras dos décadas vistiendo la camiseta patria. En su declaración de despedida, el deportista explicó: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

A lo largo de sus 20 años en la Albiceleste, el astro atravesó etapas de dura frustración hasta alcanzar la gloria deportiva al conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Al cerrar esta etapa como pilar del equipo, el rosarino agradeció todo el afecto brindado por la gente durante este tiempo y ratificó que continuará apoyando al conjunto nacional desde afuera. Su adiós resonó profundamente entre dirigentes, futbolistas, exjugadores y diversas figuras públicas.