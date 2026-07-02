Tras la aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero en la Cámara de Diputados, el gobernador Marcelo Orrego destacó el respaldo obtenido por la iniciativa y aseguró que la nueva normativa permitirá fortalecer el empleo sanjuanino y generar más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial publicó un mensaje en el que valoró el acompañamiento de los legisladores y remarcó la importancia de la norma para el desarrollo de San Juan. "Hoy avanzamos en el San Juan del futuro que queremos construir. Se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, gracias al acompañamiento de los legisladores", expuso.

Con esta herramienta, vamos a seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes. "Ese es el rumbo que elegimos para cada familia de la provincia", destacó.

La ley, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada con amplia mayoría luego de más de dos horas de debate en la Legislatura provincial. La iniciativa tiene como objetivo incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera.

Entre sus principales puntos, establece que las empresas operadoras deberán trabajar para alcanzar un 80% de empleo local y destinar un 60% de sus compras y contrataciones a proveedores sanjuaninos, siempre que existan condiciones de competitividad.

Además, crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), incorpora incentivos fiscales para las compañías que cumplan con las metas previstas y fija mecanismos de control y sanciones para quienes incumplan la normativa.

Con su publicación, Orrego volvió a poner el foco en uno de los ejes de su gestión: lograr que el crecimiento de la minería tenga un impacto directo en la economía provincial, promoviendo la contratación de mano de obra local y fortaleciendo el desarrollo de las empresas sanjuaninas vinculadas al sector.