La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 luego de la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

A través de su cuenta oficial en X, la titular del Senado vinculó el triunfo deportivo con uno de los temas que marcó la previa del encuentro entre ambos seleccionados.

El mensaje de la vicepresidenta hizo referencia a la decisión de la FIFA de impedir el ingreso al estadio de banderas y pancartas con la consigna "Las Malvinas son argentinas", al considerar que se trataba de un mensaje de contenido político.

Sin embargo, una vez finalizado el partido, varios futbolistas de la Selección argentina celebraron la clasificación desplegando una bandera con esa leyenda sobre el campo de juego, imagen que rápidamente se viralizó y generó repercusiones tanto en Argentina como en el Reino Unido.

La publicación de Villarruel

Con su mensaje, la vicepresidenta se sumó a las numerosas expresiones que surgieron tras el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y volvió a dejar en claro su postura respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, un tema que ocupó parte de la escena pública antes y después de la semifinal del Mundial.

Argentina derrotó a Inglaterra con una remontada por 2 a 1 y avanzó a la final de la Copa del Mundo, donde este domingo enfrentará a España en busca de defender el título conquistado en Qatar 2022.