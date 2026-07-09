A pocas horas de volver a coincidir con Javier Milei en los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en el que homenajeó "a quienes rechazaron la dominación extranjera" al recordar la resistencia durante las segundas invasiones inglesas de 1807.

A través de su cuenta en la red social X, la titular del Senado destacó la victoria del pueblo de Buenos Aires frente al Imperio Británico y afirmó que ese episodio fue un hecho clave en el camino hacia la Independencia argentina. "Hubo un hecho fundamental que encendió la llama de nuestra Independencia. Y fue la victoria del pueblo de Buenos Aires sobre el Imperio Británico un día como hoy de 1807", escribió.

En la misma publicación agregó: "A 219 años de aquella victoria, mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera y demostraron el tremendo orgullo que significa ser hijos de esta tierra bendecida por Dios y protegida por el manto de la Virgen".

Además, Villarruel recordó que las tropas británicas contaban con unos 9.000 soldados para intentar tomar una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes y sostuvo que fueron derrotadas por vecinos, milicianos, criollos y españoles que defendieron la ciudad desde las calles, las esquinas y los techos.

Según expresó, aquellas invasiones "encendieron una llama que pocos años después sería fundamental para el nacimiento de nuestra Patria" y marcaron el inicio de un pueblo dispuesto a decidir su propio destino.

Reencuentro con Milei en Tucumán

El mensaje fue publicado horas antes del acto por el Día de la Independencia en Tucumán, donde Villarruel y Milei volverán a compartir una actividad oficial en medio de la distancia política que mantienen desde hace meses.

La vicepresidenta asistirá por invitación del gobernador Osvaldo Jaldo, ya que, según trascendió, no fue convocada por la Casa Rosada. En paralelo, las áreas de ceremonial de Nación, la provincia y el Senado trabajan en la organización del evento.

De acuerdo con la planificación oficial, Villarruel no compartiría el estrado con el Presidente ni con el resto del Gabinete nacional. Una situación similar ocurrió durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario, cuando fue ubicada junto a autoridades provinciales y separada de la comitiva presidencial.