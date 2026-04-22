A diferencia de lo que circula en redes sociales, ni el laurel, ni el ácido, ni otros remedios caseros populares son efectivos para eliminar cucarachas de forma definitiva. Expertos en control de plagas coinciden en que estos métodos tienen un impacto muy limitado o nulo frente a infestaciones reales.

El método que sí muestra resultados comprobados es el uso de cebos en gel o trampas específicas. Estos productos atraen a las cucarachas, que consumen el veneno y luego regresan a sus nidos, donde terminan muriendo. Incluso pueden contaminar a otras, generando un efecto en cadena que permite atacar el foco del problema.

Este sistema es más efectivo que los aerosoles o insecticidas tradicionales, que suelen matar solo a los insectos visibles pero no eliminan la colonia. De hecho, el uso exclusivo de sprays puede ser contraproducente, ya que dispersa a las cucarachas y dificulta su erradicación total.

Además del uso de cebos, los especialistas recomiendan aplicar un enfoque integral: mantener la limpieza, eliminar restos de comida, reducir la humedad y sellar grietas o escondites. Las cucarachas prosperan en ambientes con fácil acceso a alimento y refugio, por lo que cortar esas condiciones es clave para evitar su reaparición.

En síntesis, el método más efectivo no es un truco casero aislado, sino una estrategia combinada: cebos específicos para eliminar el nido, junto con higiene y control del ambiente. Solo así se puede lograr una solución duradera frente a una de las plagas más resistentes del hogar.