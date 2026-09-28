El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, respaldó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, aunque al mismo tiempo defendió el derecho de su país y de la región de Magallanes a mantener actividades comerciales con el archipiélago. Sus declaraciones se conocieron en medio del proyecto para establecer una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

En una entrevista con Radio Polar de Magallanes, el funcionario sostuvo que Chile mantiene su apoyo a la posición argentina, pero planteó que cualquier solución debe contemplar el derecho internacional, la voluntad de los habitantes de las islas y una salida negociada.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland”, afirmó Barros Tocornal. Al mismo tiempo, señaló que el Reino Unido ejerce el control de las islas desde hace aproximadamente 200 años y pidió que la controversia sea abordada “por la vía pacífica”.

El proyecto que conecta Punta Arenas con Malvinas

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el proyecto para establecer un corredor marítimo entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. A comienzos de septiembre, la empresa naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con autoridades de las islas para avanzar con una conexión entre ambos puntos.

Ante las consultas sobre esta iniciativa, el ministro sostuvo que Chile y la comunidad de Magallanes tienen derecho a desarrollar actividades comerciales dentro del marco legal.

“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, manifestó.

La postura se produce pese a los compromisos que Chile asumió en el marco del Mercosur. Una declaración de 2011 comprometió a los Estados asociados a impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones con bandera de las islas y a no brindar apoyo a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales del archipiélago.

La cuestión petrolera suma tensión

Barros Tocornal también se refirió a la exploración petrolera y minera en las islas, un tema que en las últimas semanas generó nuevas diferencias entre Argentina y el Reino Unido.

El ministro consideró que se trata de una cuestión “más conflictiva” y señaló que deberá analizarse cómo esas actividades se compatibilizan con los compromisos asumidos anteriormente por Chile en organismos regionales.

En ese sentido, indicó que la cuestión deberá ser evaluada por la Cancillería chilena junto con las autoridades involucradas.

La posición argentina sobre este punto es diferente. La Cancillería rechazó recientemente una guía británica destinada a promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en las islas y reafirmó que considera ilegítima la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos vinculados al archipiélago.