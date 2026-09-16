El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió este miércoles a la creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas y ratificó que el reclamo argentino por la soberanía de las islas continuará por la vía diplomática y pacífica.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Reino Unido difundiera una guía de apoyo destinada a empresas que operan en las Islas Malvinas. En ese contexto, Presti sostuvo que el ámbito para abordar el reclamo de soberanía es la Cancillería, que representa a la Argentina en las cuestiones internacionales.

“El reclamo por la soberanía de las islas son por vía diplomática y vía pacífica”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia. Además, pidió que no se plantee una escalada militar en torno a la disputa.

El ministro también vinculó la política de Defensa con la protección del territorio argentino y diferenció la adquisición de equipamiento militar de la situación diplomática con el Reino Unido.

Según explicó, el Gobierno incorporó fusiles y prevé sumar una segunda tanda de aviones F-16, helicópteros 407, aeronaves P-3 Orion, helicópteros Black Hawk y vehículos Stryker. Presti sostuvo que esas adquisiciones tienen como objetivo fortalecer la protección y seguridad territorial del país y que no están relacionadas con otras cuestiones internacionales.

Nueva base naval en Ushuaia

Durante sus declaraciones, Presti también anticipó que en enero comenzará la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

El anuncio se da mientras el Gobierno avanza, además, con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que prevé herramientas vinculadas con la seguridad, la protección de infraestructura crítica y la defensa aeroespacial y marítima. La iniciativa tiene previsto ser enviada al Congreso durante esta jornada.

De esta manera, el ministro volvió a señalar que la posición argentina sobre Malvinas se mantendrá dentro del ámbito diplomático, mientras el Gobierno impulsa medidas vinculadas con la defensa y la protección territorial.