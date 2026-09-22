El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará a título personal un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación de la nueva normativa sobre responsabilidad penal juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

Tapia confirmó la presentación durante una entrevista con Radio Mitre y señaló que será el Consejo de la Magistratura porteño el encargado de analizar el desempeño funcional de la magistrada. “Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete si esta jueza cumplió o no con su tarea”, sostuvo el funcionario.

El fallo que generó la reacción

La decisión de De Marinis fue dictada por el Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires. En el expediente, la jueza declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años, y dispuso el sobreseimiento del adolescente.

La causa se inició por una denuncia relacionada con una tentativa de robo. Según la reconstrucción del expediente, un hombre de 47 años denunció que un grupo de jóvenes intentó abordarlo para quitarle sus pertenencias, pero logró escapar y pedir ayuda a un policía. El hecho no llegó a concretarse.

En su resolución, De Marinis sostuvo que la incorporación de adolescentes al sistema penal debe ser utilizada como último recurso y fundamentó su decisión en principios vinculados con la protección de los derechos de niños y adolescentes y tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El planteo del Gobierno porteño

Tapia cuestionó la interpretación realizada por la magistrada y sostuvo que su resolución se aparta del marco legal aprobado por el Congreso. El funcionario planteó que el pedido ante el Consejo de la Magistratura permitirá determinar si corresponde analizar el desempeño de la jueza.

El anuncio se suma a la reacción del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien también había adelantado que impulsaría un pedido de juicio político contra De Marinis y que la Ciudad apelaría la resolución.

La resolución de la jueza, por ahora, corresponde a un caso particular y no implica la suspensión general de la Ley 27.801. La aplicación de la normativa en otros expedientes continúa sujeta a las decisiones de los tribunales que intervengan en cada causa.

En paralelo, la Asociación Civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra De Marinis por presunto prevaricato y otra ante el Consejo de la Magistratura porteño por supuesto mal desempeño. Ambas presentaciones surgieron a partir del mismo fallo y deberán seguir sus respectivos procesos institucionales.