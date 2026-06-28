El modelo de crédito que usa Chile y que podría imitar Argentina

La brecha en el acceso al financiamiento entre Argentina y Chile se profundizó en las últimas décadas. Mientras el país vecino registra un nivel de crédito al sector privado equivalente al 104% del PBI, la cifra local apenas alcanza el 15%.

Esta diferencia se fundamenta en la estabilidad macroeconómica y reformas institucionales sostenidas. Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, explicó que "no existe la bala de plata para el crédito. Es un proceso de años, donde se deben generar las condiciones para su desarrollo" y añadió que "al sector privado le corresponde aportar el capital, la gestión y la innovación".

El crecimiento del crédito bancario en Chile fue constante, pasando del 42,6% en 1990 al 70,2% en 2025. En contraste, Argentina tuvo su pico en 1989 con un 26,6% y cayó al 14,2% el año pasado. Para revertir esta tendencia, Bolzico sostuvo que "en los próximos años, Argentina no solo debe elevar el volumen de los préstamos, sino que también extender los plazos" ya que "esto requiere confianza y que el sistema financiero tenga acceso a fondos de mediano y largo plazo".

La solidez del sistema chileno actual se originó tras la reestructuración bancaria posterior a la crisis de los años 80. Jorge Berrios, académico de la Universidad de Chile, detalló que "dada la crisis que nosotros atravesamos entre 1982 y 1983, que implicó la quiebra de numerosas empresas y entidades; la banca está muy controlada, con órganos supervisores estrictos. Entonces, en general, en Chile hay mucha credibilidad tanto para suscribir deuda como para invertir". Un factor disruptivo fue la entrada de las tiendas de retail al mercado financiero, permitiendo que sectores no bancarizados accedieran a bienes durables. Berrios remarcó que "las cadenas de retail rompieron el paradigma, porque ya no se necesitaba tener una cuenta de banco para acceder".

El control inflacionario también permitió la expansión de los préstamos a largo plazo. Jorge Selaive, profesor de la misma casa de estudios, señaló que "el mercado de crédito a individuos y empresas en Chile empezó a desarrollarse una vez que la inflación se consolidó en torno a la meta del Banco Central (3% anual)".

Selaive advirtió que para los países del cono sur "es difícil tener un mercado de crédito profundo en una economía emergente, sometida a permanentes shocks políticos" sin herramientas que protejan a las instituciones contra el aumento de precios.

La cultura de cumplimiento es otro pilar del modelo transandino, donde la morosidad rara vez supera el cinco por ciento. Berrios destacó que "existe una fuerte cultura de pago y, además, la legislación favorece los procesos de cobranza. Cuando se incumplen obligaciones, los procedimientos judiciales y de embargo suelen activarse con rapidez". En Argentina, la situación es distinta, ya que el incumplimiento en los préstamos a las familias alcanzó un máximo de 12,1% en abril, marcando un récord en los últimos 20 años.